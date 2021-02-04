Шкарлет назвав завдання МОН на 2021 рік: що в пріоритеті

На засіданні Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій міністр освіти Сергій Шкарлет презентував звіт роботи за 2020 році та розповів про завдання команди на цей рік. Зокрема, одними з ключових пріоритетів МОН є реформа "Нової української школи" на рівні базової середньої освіти та розбудова інклюзивної освіт

Джерело: Міністерство освіти і науки

За його словами, одна з головних цілей на наступний рік – забезпечити доступ дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти.

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Серед пріоритетних цілей на 2021 рік:

удосконалення системи дошкільної освіти;

забезпечення наступності й послідовності між дошкільною та загальною середньою ланками освіти;

упровадження реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;

удосконалити систему позашкільної освіти в умовах децентралізації;

затвердити стратегію розвитку професійної освіти до 2023 року та впровадити стратегію розвитку вищої освіти на 2021–2031 роки;

розвивати всі заклади освіти.

Стратегічні цілі, завдання і заходи плану розроблені за умовами пріоритетів державної політики у сфері освіти і науки до 2024 року, з урахуванням указів президента, законів, програми діяльності уряду та інших,

– зазначив Шкарлет.

Міністр освіти і науки розповів, що у 2020 році МОН виконало такі завдання:

створили умови, які допоможуть подолати черги до садочків та оновили зміст дошкільної освіти;

оновили зміст шкільної освіти й методики навчання, що відповідають потребам формування ключових компетентностей для життя;

вдосконалили систему Інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечили заклади освіти допоміжними засобами для осіб з особливими освітніми потребами;

створили безпечне, сучасне, комфортне, інклюзивне та мотивувальне для всіх учнів середовище в садочках та школах;

почали вдосконалювати мережу закладів професійної освіти відповідно до потреб регіональних ринків праці;

розширили доступ вступників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, до навчання в українських вишах;

створили умови для інтеграції до європейського та світового дослідницького просторів українських вчених.

Проте це ще не всі плани на цей рік. Докладніше з ними можна ознайомитися в презентації за посиланням.