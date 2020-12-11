Очікується, що засідання Верховної Ради наступного тижні буде максимально продуктивним. Адже парламентарі можуть проголосувати за призначення кількох нових міністрів. Мовиться про очільників Міністерства освіти й науки та Міністерства енергетики.

Головним кандидатом на посаду очільника Міносвіти є Сергій Шкарлет. Наразі він виконує обов'язки очільника Міністерства освіти й науки. Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

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Що відомо про можливе призначення Шкарлета

Припущення Залізняка підтримала й заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. У коментарі "РБК-Україна" вона зазначила, що наступного тижня Рада розгляне кадрові питання.

Першочергово мовиться про призначення повноцінних міністрів у ті міністерства, де зараз є виконуючі обов'язки (Міносвіти та Міненергетики – 24 канал),

– розповіла парламентарка.

Вона також нагадала, що кілька тижнів тому Рада ухвалила закон, який значно звузив повноваження виконуючих обов'язки міністрів. Саме тому, як підкреслила Кравчук, необхідно якнайшвидше призначити повноцінних міністрів. За словами Кравчук, голосування у сесійній залі може відбутися у другій половині сесійного тижня.

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Інший нардеп Олександр Качура також не виключив, що посаду міністра освіти та науки може отримати саме Сергій Шкарлет.

Шкарлета можливо призначать міністром, тому що він уже більше довіри отримав від депутатів за час своєї діяльності, можливо його будуть призначати,

– повідомив нардеп.