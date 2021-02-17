Як тільки ввели дистанційне навчання у школах, діти не розуміли, що від них хочуть, а вчителі плутались у сучасній техніці. Але з часом усі навчилися справлятися з труднощами. Відомий український телеведучий Сергій Притула розповів, як у його сім’ї пристосувалися до онлайн-навчання.

Плюси та мінуси дистанційного навчання

Цікаво, що 13-річний син ведучого Сергія Притули Дмитро не лише чудово впорався з дистанційним навчанням, а й підвищив свою успішність.

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За словами Притули, минулого року його син отримав похвальну грамоту, зокрема, завдяки тому, що на дистанційному навчанні його оцінки з деяких предметів зросли.



"Не було тих відволікаючих факторів, які є у школі. Також контроль батьків зіграв велику роль. Пам’ятаю, ми тоді з березня по травень реально засіли вдома на карантині "безвилазно", – зізнається ведучий.

Окрім того, на думку Притули, зважаючи на те, в якій царині він з дружиною працює, перехід їх сина Дмитра в онлайн-режим навчання жодних труднощів не приніс.

Навпаки, у 2020 році ми "набулися" сім’єю за всі роки до того. Але я максимально співчуваю батькам, у яких зовсім інші графіки роботи, ніж у нас,

– каже телеведучий.

Але у дистанційному навчанні Притула бачить великий мінус – що спілкування з ровесниками відбувається лише онлайн.

"Воно зазвичай зводиться до спільних ігор у мережі, в кращому випадку – в чаті. А має бути обов’язково живе спілкування", – наголошує він.

Що відомо про сім'ю Сергія Притули

До слова, що сина Дмитра Притула має від першого шлюбу. З першою дружиною Юлією шоумен зберіг теплі стосунки, тож за словами ведучого, син проводить багато часу не лише з ним, але й з матір’ю. Притула бере активну участь у вихованні сина.

Водночас додамо, що Сергій Притула вже понад 5 років одружений з другою дружиною Катериною. У подружжя народилася донечка Соломія, якій зараз 3 роки.