Учні вже провчилися перший тиждень у школі. І через пандемію, для деяких закладів освіти це стало справжнім випробуванням. Зокрема, вчителі та батьки учнів стикнулися з певними питаннями щодо навчання.

Тому освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав відповіді на найпоширеніші питання щодо навчання в умовах пандемії в ефірі "Сніданку з 1+1", передає 24 канал.

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За його словами, найбільша проблема, з якою стикнулися школи в період карантину, пов’язана з нерозумінням, як правильно організувати навчальний процес. Нижче читайте сновні питання, з якими зверталися до освітнього омбудсмена.

Хто має закупляти маски в школу дітям

Окрім того, батьки постійно звертаються з питаннями, хто має закуповувати дітям маски до школи. На це Горбачов запевнив, що все, що стосується приміщення, обладнання та вчителів – забезпечує засновник (місцева рада).

Але те, що стосується персонального користування діти (портфель, олівці, ручки, маски), це мають купляти батьки. Натомість заклади освіти здебільшого забезпечені антисептиками, миючими засобами, масками тощо.

Що робити, якщо в учня виявили коронавірус

На це питання освітній омбудсмен відповів, що у випадку, якщо учень заразиться коронавірусом, то, за правилами, весь клас має піти на двотижневу самоізоляцію. Оскільки діти контактували з хворим.

"Якщо виявлено факт зараження серед учнів чи вчителів, то Держпродспоживслужба зобов'язана про це повідомити адміністрацію школи. І на карантин піде увесь клас. Наразі у школах намагаються створити закриті групи та обмежити контакти, аби підвищити рівень безпеки", – додав Горбачов.



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Чому не вся школа має йти на карантин? За словами омбудсмена, бо так визначили в МОЗ. "На мій погляд, це досить контраверсійне рішення, бо учні все одно ж контактують між собою", – додав він.

Про тестування вчителів, які мають підозру на COVID-19

Освітній омбудсмен запевнив, що школам наразі не зовсім зрозуміло, як і за чиї кошти робити тест на коронавірус вчителям, якщо підозра на інфікування. "Це не прописано, тобто нема обов'язку робити тест... Але було б правильно проводити тестування за державний кошт", – заявив він.

Окрім того, Горбачов вважає, що у сенсі фінансування "освіту кинули напризволяще".

До слова, т.в.о. мінстра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Хоча ще на початку карантину до фонду з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень.