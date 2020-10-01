У проєкті державного бюджету 2021 року на освіту планують виділити майже 174 мільярди гривень. Зокрема, на 30% зростуть зарплати вчителів. На що підуть гроші у сфері середньої освіти – читайте нижче.

Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев у своїй колонці для "Інтерфакс-Україна" розповів, що уряд практично досяг показника фінансування освіти у 7% ВВП.

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На що підуть гроші у сфері середньої освіти

В проєкті бюджету на 2021 рік передбачено зростання зарплати вчителів на 30%. За словами Єрмоличева, для цього збільшили освітню субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам обсягом 102,5 мільярда гривень ( на 21,2 мільярда більше, порівняно із 2020 роком). Тут йдеться про оплату праці понад 400 тисячам учителів.

Заступник міністра фінансів також зазначив, що у проєкті бюджету закладено кошти на підтримку Нової української школи. Адже наступного року за парти сядуть близько 440 тисяч першокласників.

Також передбачено 100 мільйонів гривень для впровадження нових методик навчання і професійного розвитку вчителів відповідно до концепції НУШ. "Загалом обсяг субвенції місцевим бюджетам на забезпечення НУШ сягне 1,4 мільярда гривень", – додав Єрмоличев.

Заступник міністра фінансів України розповів, що у 2021 році буде продовжено реалізацію проєктів з будівництва, реконструкції і капітального ремонту шкіл, а також формування там освітнього простору.

"Збільшили вдвічі, до 1 мільярду гривень, обсяги субвенції на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів". Розраховуємо на ці кошти побудувати та оновити 300 шкіл", – наголосив Роман Єрмоличев.

Також планують підтримувати інклюзивну освіту. Видатки на державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами у проєкті бюджету складають 504,5 мільйона гривень.

У проєкті бюджету закладено і кошти на підтримку приватних шкіл. Зокрема, на це враховано майже 500 мільйонів гривень», — написав Роман Єрмоличев.

Зазначимо, що вперше в проєкті бюджету передбачено кошти на розвиток системи дистанційного навчання. "Очікуємо, що 1 мільярда гривень має вистачити на обладнання робочих місць учителів відповідними технічними засобами", – підкреслив заступник міністра фінансів.

До слова, також 4,5 мільярда гривень – на виплату академічних стипендій. На що ще планують виділити гроші в сфері освіти – читайте тут.