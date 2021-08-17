Середня зарплата серед вакансій вчителів не дотягує до 7 тисяч гривень, – Центр зайнятості

Наразі на сайті Державного центру зайнятості було розміщено понад 1500 вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти. І середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.

Водночас середній показник за всіма професіями на сайті центру зайнятості – 8 555 гривень.

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Кількість вакансій та середня зарплата вчителів

Так, згідно зі статистикою щодо розміщених вакансій, помітно, що найчастіше шукають вчителів для шкіл (таких вакансій розміщено 774), водночас вихователів у садочки шукають вдвічі рідше (наразі є 305 вакансій).

Кількість вакансій та середній розмір очікуваної зарплати освітян:

Директор звичайної школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо – 23 вакансії, середня зарплата – 9 257 гривень.

Вчитель з корекційної освіти – 1 вакансія, зарплата – 9 231 гривня.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю – 6 вакансій, середня зарплата – 8 515 гривень.

Вчитель початкових класів – 117 вакансій, середня зарплата – 7 280 гривень.

Методист – 38 вакансій, середня зарплата – 7 209 гривень.

Директор (завідувач) садочку – 2 вакансії, середня зарплата – 7 097 гривень.

Вчитель-логопед – 63 вакансії, середня зарплата – 7 079 гривень.

Вчитель-дефектолог – 85 вакансій, середня зарплата – 7 040 гривень.

Вчитель школи – 774 вакансії, середня зарплата – 6 879 гривень.

Вихователь садочку – 305 вакансій, середня зарплата – 6 846 гривень.

Педагог-організатор – 57 вакансій, середня зарплата – 6 635 гривень.

Вчитель-реабілітолог – 34 вакансії, середня зарплата – 6 138 гривень.

Педагог соціальний – 66 вакансій, середня зарплата – 6 130 гривень.

Вихователь-методист – 15 вакансій, середня зарплата – 5 795 гривень.

У МОН обіцяють підняти зарплати вчителям

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

Загалом за 2021 рік підвищення складе майже 30%. Натомість На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Також очільник МОН запевнив, що кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. Цього року на сертифікацію подалося 1800 людей.

До слова, середня зарплата вчителів в червні цього року склала 14 158 гривень (приблизно 530 доларів). Це означає, що вона майже зрівнялась з середньою в економіці. Додамо, що середня зарплата вчителів у квітні 2021 року склала 10 859 гривень.