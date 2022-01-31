Середня зарплата освітян росте швидше, ніж середня в країні, – Держстат

У грудні 2021 року середня зарплата в Україні становила 17 453 гривні, водночас середня зарплата в освітній сфері – була на 2 522 гривні менша. Зараз же зарплата працівників освіти ще зросла.

У грудні минулого року середня зарплата освітян становила 14 913 гривні, це на 27,5% більше, ніж їхня середня зарплата в листопаді. Вона тоді становила 11 710 гривень.

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Якщо порівняти з груднем 2020 року, середня зарплата в освітян зросла за рік на 28,4%. Таке зростання можна пояснити тим, що з 1 січня 2021 року оклад вчителів зріс на 20%, а з 1 грудня ще на 8,4%.

Водночас за місяць середня зарплата освітян зросла на понад 27%. Якщо в листопаді вона становила 11 710 гривень, то вже за грудень освітяни отримали – 14 913 гривень.

А середня зарплата по Україні зросла на близько 22% – в листопаді вона складала 14 282 гривні, а за грудень – вже 17 453 гривні. Тож, виходить, що зарплата освітян за місяць зросла швидше, ніж середня по Україні, на 5,1%.

Середню зарплату Держстат показує до вирахування податків, тобто на руки педагоги отримують менше.

До слова, в освітян у 2021 році були дуже різні середні зарплати. Так, у червні вона майже зрівнялася із середньою в країні, а в серпні була меншою на 3,5 тисячі гривень.

Скільки заробили вчителі за рік:

Середня зарплата вчителів у січні 2021 року – 10 310 гривень.

Середня зарплата вчителів у лютому 2021 року – 11 026 гривень.

Середня зарплата вчителів у березні 2021 року – 10 959 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року – 10 859 гривень.

Середня зарплата вчителів у травні 2021 року – 11 579 гривень.

Середня зарплата освітян у червні цього року – 14 158 гривень.

Середня зарплата освітян у липні 2021 року – 11 895 гривень.

Середня зарплата освітян у серпні 2021 року – 10 473 гривні.

Середня зарплата освітян у вересні 2021 року – 12 334 гривні.

Середня зарплата вчителів у жовтні 2021 року – 11 532 гривень.

Додамо, що в Україні не вистачає кваліфікованих вчителів з математики та інформатики. Тому Мінцифри дозволила викладати ці предмети IT-спеціалістам. Деталі – читайте у статті.