Мінімальний термін стажування триватиме З місяці, максимальний – 12. Заявки приймаються до 20 червня 2021 року.

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Які документи потрібні

МОН прийматиме заявки (заповнена анкета та необхідні документи) в електронному та паперовому форматах. Будуть розглядати лише повний пакет документів.

Перелік необхідних документів:

анкета встановленого зразка (англійською мовою) – завантажте її за цим посиланням;

автобіографія з мотиваційним листом англійською мовою (не більше однієї сторінки А4);

копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про освітньо-науковий ступінь і додатка до нього;

довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової книжки) для студентів, що навчаються;

2 рекомендаційних листи (англійською мовою);

згода сербського вишу на прийом кандидата на стажування (заявка подається виключно до державного закладу вищої освіти Сербії);

копія першої сторінки українського закордонного паспорта;

медична довідка (зроблена не пізніше 6 місяців), яка підтверджує, що кандидат не хворіє на інфекційні хвороби (включаючи тест на ВІЛ);

письмова згода на обробку персональних даних.

Куди відправляти документи? В електронному форматі скановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа "Стажування в Сербії 2021".

Поштова адреса: проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна, Міністерство освіти і науки України, Управління міжнародного співробітництва та протоколу, з приміткою: "Стажування в Сербії 2021".

Додамо, що остаточне рішення про надання стипендії схвалюватиме Міносвіти, науки та технологічного розвитку Сербії.

До слова, також українські студенти можуть отримати близько 40 стипендій на навчання у В’єтнамі. Детальніше про це – читайте за посиланням.