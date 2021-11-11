У селі на Львівщині заборонили брати у садочок дітей нових мешканців

Депутати Сокільницької громади під Львовом прийняли рішення про заборону зарахування до майбутнього місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше ніж 10 років. Чому дітей вирішили розділити на "приїжджих" та "корінних" – читайте у статті.

Сільський голова Тарас Сулимко не вважає таке рішення дискримінаційним та підтримує рішення про відділення мешканців села за терміном проживання. Водночас місцеві активісти заявили, що скаржитимуться уповноваженій ВР з прав людини.

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Чому "приїжджих" дітей не хочуть брати в садочок

У Сокільницькій громаді Львівщини досі нема власного дитсадка. Перший комунальний дитсадок на 75 місць планують відкрити лише наступного року, хоча у громаді зареєстровані близько 570 дітей дошкільного віку.

Тому місцеві депутати вирішили надати пріоритетне право на зарахування до дитсадка тим дітям, у яких бодай один з батьків зареєстрований у Сокільниках вже понад 10 років.

Тарас Сулимко розповів, що відповідне рішення депутати прийняли 9 листопада, воно було майже одноголосним – утримався лише один депутат.

Депутати зустрічалися зі своїми виборцями, які дуже переживають, що в садочок не зможуть взяти всіх дітей. Тому ми доповнили перелік осіб на першочергове зарахування до дитсадка. Таке право мають діти, хоча б один з батьків яких зареєстрований і проживає у селі понад 10 років,

– каже голова громади.

За його словами, лише за останні п’ять років у селі зареєструвалися близько 600 нових мешканців, але значно більше живе незареєстрованих.

"У громаді зареєстровано близько 10 тисяч мешканців, у той час, як фактично проживає у півтора рази більше. Вони [нові мешканці] не реєструються тут, їм нецікаво", – додає він.

Що кажуть місцеві

Керівниця місцевої громадської організації «Зручна громада» юристка Уляна Солонюк вважає таке рішення депутатів скандальним і таким, що порушує конституційні права мешканців.

З цього приводу активісти будуть звертатися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Сільська рада направо і наліво дозволяє будувати багатоповерхівки, суттєво збільшувати кількість населення, але не будує садочків. Це єдина громада на Львівщині, де немає власного дитячого садка. Садок на 75 місць будують понад 10 років, його кошторисна вартість вже сягнула 50 мільйонів гривень,

– пояснила Уляна Солонюк.

Очевидно, що мешканці Сокільників десятками років віддавали своїх дітей саме у львівські дитсадки.

До слова, у дитячому садку № 27 у Кропивницькому 2-річна дівчинка отримала сильне обмороження. Мама забрала дочку із закладу освіти вже з посинілими губами. А згодом у малечі почалися судоми. Деталі інциденту – читайте у статті.