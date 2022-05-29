Про це повідомив 29 травня заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

До теми Окупанти скасували канікули у Маріуполі: будуть деукраїнізовувати дітей

Що пропонували загарбники

Жоден вчитель у селі Озеряни, Сокологірне та Новогригорівка Генічеського району не захотів працювати на умовах окупантів. Росіяни всіляко переконували освітян.

Попри численні перемовини й вмовляння окупантами вчителів співпрацювати, обіцянки високих зарплат, навчання в Криму, усі "пропозиції" відхилили. Вчителі кажуть, що краще житимуть з города, ніж візьмуть гроші за зраду власних учнів,

– написав Данилов.

Опір херсонців

В окупованому місті невідомі активісти залишають написи "Херсон – це Україна". Роблять це блакитною та жовтою фарбами. Цей факт зафіксувала Територіальна оборона Збройних Сил України.

Хто ще відмовився від "співпраці"

За словами Данилова, у Генічеському районі фермери не погодились сіяти ті культури, які просили окупанти. Вони масово відмовляються годувати росіян.

Зауважте Окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах на Херсонщині

"Кадрові зміни" на Херсонщині

Окупанти знайшли нового директора Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник установи Валерій Шелудько, який раніше був охоронцем. Загарбники хочуть організувати заходи до Дня захисту дітей у театрі.

"Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню – на начальника освіти, охоронця – на директора театру, місцевих алкашів і божевільних – на гауляйтерів", – сказав радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

Зверніть увагу – що роблять колаборанти на Херсонщині: дивіться відео

Що відбувається на окупованій Херсонщині: останні новини