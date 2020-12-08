Нещодавнє опитування показало, що 84% українських батьків підтримують запровадження статевого виховання у школі. Однак, ця тема доволі не проста і не зрозуміло, з якого віку викладати такий предмет. Як навчають сексуальній освіті за кордоном – читайте у матеріалі.

В Україні це питання піднімають вже не вперше, але остаточного рішення не прийняли. Тож, видання "Громадське радіо" розповіло про досвід впровадження статевої освіти у школах іноземних країн.

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Чому сексуальна освіта в школах важлива

Експерти запевняють, що тема сексуального виховання необхідна у школах заради кращої поінформованості дітей, бо це зможе зменшити масштаби поширення венеричних хвороб та кількість випадків ранньої вагітності.

Так, 13-14 років – це, за статистикою, середній вік, коли українські діти починають жити статевим життям. Однак, у цьому віці у школі вони лише починають вивчення анатомії людини.

Окрім того, багато фахівців вважають, що саме правильне сексуальне виховання може вберегти дитину від насилля.

В яких країнах вже давно запроваджена сексуальна освіта

Німеччина

У Німеччині сексуальна освіта – це обов’язковий елемент шкільної програми. І з роками наповнення курсу змінюється. Так, якщо у 2-4 класі дітям пояснюють анатомічні відмінності хлопців та дівчат, поняття статі й гендеру, навчають говорити "ні", то вже у 8 починають розповідати про сексуальність, методи контрацепції та попередження венеричних захворювань.

Завдяки цьому німецькі діти й підлітки переважно не соромляться говорити про секс. А з часом стало помітно, що впровадження сексуального виховання у школах було дієвим: за останні 20 років кількість ранніх вагітностей у Німеччині скоротилась удвічі.

До того ж, німецька система сексуального виховання активно заохочує до участі й батьків. Дорослі можуть бути в курсі, чого саме навчають дітей на заняттях сексуальної освіти.

Нідерланди

У Нідерландах уроки сексуальної освіти також розпочинаються ще у молодшій школі. Їхня ефективність вражає: у цій країні показник підліткових вагітностей найнижчий в Європі – приблизно 3,2 на тисячу дівчат, низький рівень інфікування ВІЛ.



Сексуальна освіта в школі / Фото genderindetail

Учням не лише розповідають про контрацепцію, але й роблять її доступнішою: презервативи продаються у спеціальних автоматах. А для всіх дівчат віком до 21 року протизаплідні засоби безкоштовні і їх відпускають без рецепту.

Окрім того, вже 14 років поспіль з ініціативи уряду у школах Нідерландів відбувається "Тиждень весняної лихоманки" — щоденні заняття із сексосвіти, покликані познайомити учнів із власною чутливістю та сексуальністю. Програма адаптується відповідно до віку та побажань.

Велика Британія

У школах Великої Британії сексуальне виховання проходить на трьох рівнях — запровадження його у початковій школі, удосконалення у середній та програма сексуальної освіти для будь-якого віку.

Також тепер дітей з раннього віку навчають цифровій безпеці та застерігають від небезпек секстингу (пересилання особистих фото та інтимної переписки) з незнайомцями в інтернеті. Додали в шкільну програму і пункт про ЛГБТ-спільноту й толерантність.

Окрім того, напевно, найбільшим внеском Великої Британії у популяризацію сексосвіти став серіал Sex Education, перший сезон якого вийшов на стримінгововому сервісі Netflix у 2019 році.

Швеція

Більшість інформації про статеве життя й сексуальність шведи віком від 16 до 25 здобули якраз у школі. Запровадження сексуальної освіти у школах цієї країни сталося дуже рано – у 1930-х, а з 1950-х років такі заняття стали обов’язковими.

А зараз у Швеції стало нормою, що перші розмови з дітьми про сексуальність батьки проводять ще у 3-5 років. Проте шкільний курс сексуальної освіти переважно з 5 по 9 класи спрямований на те, щоби учні могли вільно говорити про секс та розуміти свої почуття.

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Заняття — максимально інтерактивні. А серед основних тем для молодших школярів – статеве дозрівання та мастурбація, для старших — хвороби, що передаються статевим шляхом, ще старших — власне стосунки.

США

А у Сполучених Штатах сексосвіта у школах викладається вже доволі давно, проте її часто критикують через неефективність. В країні 19 підліткових вагітностей на тисячу дівчат — це доволі високий показник.

Загальних напрямків сексуальної освіти у США два — це всебічне статеве виховання, яке вважається змістовнішим та дієвішим, а також статеве виховання, яке розповідає виключно про утримання від сексу.

Водночас у деяких штатах уявлення про сексосвіту взагалі пуританські – там є табуйовані теми на кшталт сексуальної орієнтації та не всюди дозволяється демонструвати презервативи.