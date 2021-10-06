Сексуальна освіта у школі: коли починати та як про це говорять з дітьми за кордоном

Тема сексуального виховання дуже важлива і, на думку батьків, це питання має підніматися на шкільних уроках. За кордоном, наприклад, починають говорити про сексуальне виховання вже з початкових класів.

З маленькими дітьми вчителі обговорюють ставлення до свого тіла, статеві відмінності між дівчатками і хлопчиками, що таке дружба, любов, симпатія та які їхні прояви. А вже у підлітковому віці обговорення стають деталізованішими і серйознішими.

До теми Чи будуть у школах уроки сексуального виховання: відповідь Шкарлета

У деяких країнах ці теми викладають поверхнево на уроках біології, природознавства, етики та літератури. В інших – є спеціальний предмет, який переважно розпочинається в молодшій середній школі.

Коли починати говорити про сексуальне виховання

За даними дослідницького проєкту "Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" у 2019 році, середній вік початку статевого життя в Україні: 15 років – для дівчат та 14 років – для хлопців. Ще 9% опитаних визнали віком сексуального дебюту 12 років.

Водночас кількість абортів за 2019 рік становила понад 74 тисячі, з них 727 зроблено неповнолітнім особам (якщо порівняти з 2018 роком, кількість зросла на 60%).

В ЮНІСЕФ переконують, що сексуале виховання – це не лише про секс, а про широке коло питань, що цікавлять дитину на етапах дорослішання. Так, вже в дошкільному й молодшому шкільному віці діти вивчають своє тіло, і це нормально.



Тема сексцального виховання на уроці / Фото ВВС

В цьому віці дітям важливо знати, як називаються геніталії, та розуміти, що ніхто не має права їх торкатись, окрім батьків під час купання чи лікаря з дозволу батьків. Окрім того, важливо навчити дітей правил інтимної гігієни.

У якому віці варто говорити на сексуальні теми:

У 5 – 10 років статеве виховання має торкатися таких тем: дружба; симпатія та її прояви; любов; статеві відмінності.

Перед підлітковим віком, у 9 – 10 років, дітям важливо розповісти про зміни, які невдовзі стануться в їхніх організмах.

У підлітковому віці вже йдеться про формування здорових стосунків, механізм згоди, ухвалення відповідальних рішень, наслідки раннього статевого життя, контрацепцію тощо.

Як за кордоном учні вивчають сексуальне виховання

Франкція

Учениця 11 класу розповіла, що в її школі теми сексуального виховання вивчаються здебільшого на уроках біології, природознавства та етики.

На уроках біології нам пояснюють як працюють органи людини, репродуктивна й гормональна системи. У 8 класі на одному з таких уроків нас розділили окремо хлопців і дівчат та пояснювали, як функціонують чоловіче й жіноче тіла. Потім нас запитували, чи ми знаємо, що таке контрацепція, чи користуємось,

– каже дівчина.

Минулого року на уроці біології вчителька розповідала про транссексуальність. "Ми це вивчали на гормональному рівні, намагалися знайти пояснення, щоби школярі не думали, що йдеться про психічний розлад", – вважає школярка.

Також є уроки "Етики та поведінки громадянина Франції", на яких також обговорюють питання сексуального виховання – взаємини, повагу, що таке дозвіл партнера.

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Загалом теми сексуальної просвіти обговорюють на різних уроках. За словами учнів, такі теми часто порушують й на уроках літератури (що таке пристрасть, які є емоції) чи на англійській мові (вивчали тему сексуальної орієнтації).

Окрім того, у Франції учні завжди можуть прийти до шкільної медсестри з питаннями інтимного характеру.

Коли болить живіт, і приходиш до медпункту, то медсестра запитує, чи живеш статевим життям, чи не вагітна, як ти захищаєшся. У мене були подружки, які розповідали, що саме медсестра допомагала їм купувати тести, відвідувати лікарню,

– каже учениця.

Також у шкільному медпункті є коробочка з контрацептивами, гігієнічними засобами, які можна за потреби взяти.

Додамо, що з 1 січня 2022 року у Франції контрацептиви для жінок до 25 років стануть безплатними. Про це заявив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Фінляндія

Учениця 10 класу художньої гімназії Гельсінкі розповіла, що окремого обов’язкового предмету "Сексуальне виховання" немає. Але є обов’язковий предмет “Основи здоров’я”, на якому щороку із 6 класу є тема про сексуальне життя.

Ми вивчаємо статеві відмінності, любов, повагу, ставлення до свого тіла, дружбу, симпатію та її прояви. Розповідають усе дуже нормально, показують відео,

– каже дівчина.

Також на уроках розповідають про всі різновиди захисту. За словами учнів, на одному уроці їм видали презервативи й сказали потримати у руках і роздивитися.

Школярам наголошують на тому, що якщо щось трапилось, краще одразу йти до медсестри. Оскільки там можна взяти презервативи, протизаплідні, таблетку екстреної контрацепції або записатися на аборт. І батьки можуть про це не знати, якщо вже є 16 років.

Велика Британія

Мама школярів середньої школи в Йорку сказала журналістам, що в дітей є так звані уроки для життя (Lessons for Life), які починаються з 11 років. Там є тема сексу і взаємин, уроки відбуваються у формі дискусій.

Діти обговорюють різні ситуації. А на уроках біології вивчають теми, де йдеться про менструацію, полюції, секс і як з’являються діти,

– каже вона.

Також багато часу приділяють поясненню дітям, що таке особисті кордони, як ставитися до свого тіла, що ніхто не може його торкатися й що не можна їх показувати самому.



У школі вивчають сексуальне виховання / Фото НУШ

Раніше тем про сексуальне виховання не було в шкільній програмі початкової школи. Однак із початку вересня предмет "Особистість, соціум, здоров’я й економіка" уже містить розділ "Взаємини й сексуальна освіта", де навчатимуть:

як змінюються тіло та емоції під час статевого дозрівання, що таке репродукція людини;

як дбати про своє тіло, що таке право на захист свого тіла від невідповідних та небажаних контактів;

навичок формування та розвитку здорових стосунків, розпізнавання шляхів, коли вони можуть бути нездоровими; куди звертатись, якщо потрібна підтримка;

що таке цивільне партнерство та подружжя як приклади публічної демонстрації обов’язків між двома людьми, про подружжя як зв’язок, у який вільно вступають обо тощо;

які є статеві відмінності, статева ідентифікація та сексуальна орієнтація, як розпізнати булінг та насилля у всіх формах (особистий, онлайн та через соціальні мережі);

розуміння особистих меж, розрізняти, чим можна ділитися з близькими людьми та друзями, і що ми маємо право залишати особистим.

"Ці уроки вчитель має ретельно спланувати. Можна використати відео, потім провести усне обговорення та дати письмове завдання. Такі уроки планують проводити раз на тиждень, і вони будуть обов’язковим для всіх класів", – додають батьки.

Натомість вчителі наголошують, що першими освітянами в темі сексуальної просвіти мають бути батьки.

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Додамо, що ЮНІСЕФ підготував буклет про те, що таке сексуальність і навіщо про неї знати дітям, коли починати сексуальне виховання, як говорити з дітьми на цю тему. Буклет містить поради насамперед батькам.

До слова, МОН та Всеукраїнська Рада Церков підписали спільну угоду про викладання курсів морального спрямування у школах. Які традиційні цінності будуть просувати серед учнів – читайте у статті.