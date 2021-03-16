Сексуальна та фінансова грамотність: у Львові триває тренінговий проєкт для підлітків

З 4 березня Львівський міський центр соціальних служб "Між нами" щотижня проводить тренінговий проєкт "З підлітками про Все!". Участь беруть діти віком від 13 до 17 років.

Тренінговий проєкт передбачає 11 занять і спрямований на обговорення низки актуальних тем. Учасники збираються у приміщенні "МолоДвіж Центр. Львів" щочетверга о 16:30.

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Що відомо про організаторів тренінгів

Соціальний центр "Між нами" – це сучасна міська установа, яка допомагає долати труднощі сім'ям, дітям та молоді на засадах толерантності.

Центр надає професійну безкоштовну соціальну, психологічну, педагогічну, інформаційну, а також юридичну підтримку з 2006 року.

Робота установи ведеться за принципами конфіденційності, дотримання і захисту прав людини, доступності та емпатії.

Про що мовиться на тренінгах

Щотижня організатори тренінгів обирають одну з тем та розповідають про неї учасникам проєкту. На заняттях обговорюється наступне:

фінансова грамотність ;

; сексуальна грамотність;

емоційна компетентність;

управління агресією ;

; здорова конкуренція;

обдарованість;

розвиток творчих здібностей та талантів тощо.

Тренінгова група відкрита впродовж усього проєкту, тобто протягом березня та травня 2021 року. Долучитися до будь-якого заняття можна за попереднім записом, зателефонувавши за номером, вказаним на сайті Львівської міської ради.