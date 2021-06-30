Секстинг, мобінг та інші небезпеки в інтернеті: корисна книга для батьків
Джерело:"Освіторія"
Сучасні діти не знають, як це – жити без соціальних мереж, віртуальних ігор та інтернету загалом. Згідно з останньою статистикою, в Україні 96% дітей у віці 10 – 17 років постійно користуються світовим павутинням.
Доступ до інтернету допомагає формувати світогляд, навчатись, розвивати уяву та комунікувати. Разом з тим, онлайн-світ створює безліч ризиків, особливо для дітей та підлітків.
Цікаво Як вивчити французьку з нуля: корисні поради та ресурси для початківців
Книга для батьків
73% дітей ніколи не розповідають дорослим про насилля та інші проблеми, з якими вони стикаються у мережі. В Україні представили книгу для батьків з онлайн-безпеки "Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі".
Авторками книги є радниця з питань захищеності людини в інтернеті та засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова та менеджерка навчальної діяльності, дитяча психологиня і тренерка Аліна Касілова.Довідка. Секстинг – пересилання повідомлень чи особистих фотографій інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку.
У книзі батькам можна знайти відповідь на такі питання:
- Як зробити безпечним час дитини в інтернеті?
- Коли варто реєструватись у соцмережах?
- Що таке кібербулінг та як захиститись від злочинців у мережі?
- Які існують ризики та можливості для дітей у сучасному онлайн-середовищі?
Ці та інші теми авторки досліджують разом із відомими психологами, зірковими гостями та успішними батьками.
Книга з онлайн-безпеки для батьків / Фото Yakaboo