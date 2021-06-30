Доступ до інтернету допомагає формувати світогляд, навчатись, розвивати уяву та комунікувати. Разом з тим, онлайн-світ створює безліч ризиків, особливо для дітей та підлітків.

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Книга для батьків

73% дітей ніколи не розповідають дорослим про насилля та інші проблеми, з якими вони стикаються у мережі. В Україні представили книгу для батьків з онлайн-безпеки "Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі".

Авторками книги є радниця з питань захищеності людини в інтернеті та засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова та менеджерка навчальної діяльності, дитяча психологиня і тренерка Аліна Касілова.

Довідка. Секстинг – пересилання повідомлень чи особистих фотографій інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку.

У книзі батькам можна знайти відповідь на такі питання:

Як зробити безпечним час дитини в інтернеті?

Коли варто реєструватись у соцмережах?

Що таке кібербулінг та як захиститись від злочинців у мережі?

Які існують ризики та можливості для дітей у сучасному онлайн-середовищі?

Ці та інші теми авторки досліджують разом із відомими психологами, зірковими гостями та успішними батьками.

Книга з онлайн-безпеки для батьків / Фото Yakaboo