Секрети успішного навчання: правила для учнів, що допоможуть стати ефективними у школі
Джерело:"Всеосвіта"
Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. За словами експертів, щоб краще запам'ятати новий матеріал. потрібно уважно слухати вчителя. Читайте більше порад, які допоможуть ефективно навчатися та налагодити взаємини в колективі.
Окрім того, під час уроку учні не мають відволікатися. А поговорити з друзями чи переглянути телефон можна на перерві.
До теми Як оцінювати учнів 1 – 4 класів у школі: у МОН затвердили рекомендації
Як учням ефективно навчатися
- Під час навчання учням варто постійно робити нотатки, замальовки чи записи того, що є найголовнішим. Спочатку буде складно згадати занотоване, але з часом це вміння буде все більше допомагатиме учням.
- Частіше виходьте до дошки та відповідайте навіть тоді, коли не впевнені у правильності своїх міркувань. Така ініціативність продемонструє вашу готовність до навчання. А вчитель у відповідь зможе підкорегувати помилки та пояснити незрозуміле.
- Коли працюєте у парі чи групі, то не чекайте, поки хтось виконає завдання першим і всім зарахується результат. Будьте креативним, генеруйте ідеї та пропонуйте своє бачення ситуації іншим дітям. З допомогою перемог і поразок ви набудете впевненості.
- Ставте перед собою невеличкі цілі та досягайте їх, а з часом збільшуйте до себе вимоги.
- І не залишайте розпочату справу незакінченою. Завжди намагайтеся все доводити до завершення, як би важко це не було. Згодом ви зрозумієте, що можливі труднощі не будуть викликати паніку чи стрес.
- Дотримуйтеся режиму дня. Це допоможе систематизувати твою роботу та відпочинок. І не забувайте про фізичну активність та прогулянки на свіжому повітрі. Вони допоможуть зміцнити здоров’я та підняти настрій.
Як налагодити взаємини в колективі
Іноді учні можуть невпевнено почуватися у класному колективі. Тому вчителі підготували пам’ятку з нескладними правилами, що допоможуть налагодити взаємини з іншими. Зокрема:
- Будьте привітними, компанійськими та щедрими. Знання етикету, гарні манери та правила культурного спілкування ніколи не зашкодять.
- Не конфліктуйте і не втручайтеся у суперечки. Звісно, лише цього замало для уникнення неприємних ситуацій в колективі, адже в класі всі діти різні. Водночас якщо виникає конфлікт, не соромтеся звернутися за допомогою до вчителя.
- Допомагайте іншим. Нехай ця звичка супроводжує вас в усіх життєвих сферах. І навчіться робити приємне своєму оточенню не чекаючи подяки.
До слова, у МОН навчальний рік планують розпочати у звичному режимі. Сергій Шкарлет запевнив, що позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і початкові школи обов'язково повинні навчитися очно. За його словами, на дистанційне навчання будуть йти за забарвленням територій, як і раніше.