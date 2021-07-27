Окрім того, під час уроку учні не мають відволікатися. А поговорити з друзями чи переглянути телефон можна на перерві.

До теми Як оцінювати учнів 1 – 4 класів у школі: у МОН затвердили рекомендації

Як учням ефективно навчатися

Під час навчання учням варто постійно робити нотатки, замальовки чи записи того, що є найголовнішим. Спочатку буде складно згадати занотоване, але з часом це вміння буде все більше допомагатиме учням. Частіше виходьте до дошки та відповідайте навіть тоді, коли не впевнені у правильності своїх міркувань. Така ініціативність продемонструє вашу готовність до навчання. А вчитель у відповідь зможе підкорегувати помилки та пояснити незрозуміле. Коли працюєте у парі чи групі, то не чекайте, поки хтось виконає завдання першим і всім зарахується результат. Будьте креативним, генеруйте ідеї та пропонуйте своє бачення ситуації іншим дітям. З допомогою перемог і поразок ви набудете впевненості. Ставте перед собою невеличкі цілі та досягайте їх, а з часом збільшуйте до себе вимоги. І не залишайте розпочату справу незакінченою. Завжди намагайтеся все доводити до завершення, як би важко це не було. Згодом ви зрозумієте, що можливі труднощі не будуть викликати паніку чи стрес. Дотримуйтеся режиму дня. Це допоможе систематизувати твою роботу та відпочинок. І не забувайте про фізичну активність та прогулянки на свіжому повітрі. Вони допоможуть зміцнити здоров’я та підняти настрій.

Як налагодити взаємини в колективі

Іноді учні можуть невпевнено почуватися у класному колективі. Тому вчителі підготували пам’ятку з нескладними правилами, що допоможуть налагодити взаємини з іншими. Зокрема:

Будьте привітними, компанійськими та щедрими. Знання етикету, гарні манери та правила культурного спілкування ніколи не зашкодять.

Не конфліктуйте і не втручайтеся у суперечки. Звісно, лише цього замало для уникнення неприємних ситуацій в колективі, адже в класі всі діти різні. Водночас якщо виникає конфлікт, не соромтеся звернутися за допомогою до вчителя.

Допомагайте іншим. Нехай ця звичка супроводжує вас в усіх життєвих сферах. І навчіться робити приємне своєму оточенню не чекаючи подяки.

До слова, у МОН навчальний рік планують розпочати у звичному режимі. Сергій Шкарлет запевнив, що позиція МОН така – дитячі садочки, спеціальні установи і початкові школи обов'язково повинні навчитися очно. За його словами, на дистанційне навчання будуть йти за забарвленням територій, як і раніше.