СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ: фото та відео з місця події

Служба безпеки України викрила керівника Льотної академії НАУ. Він разом із посередником отримав хабар у 20 тисяч доларів.

Гроші хотіли отримати від директора місцевої компанії за співпрацю з академією. За відмову начальник вишу погрожував підприємцю знищити його бізнес.

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Посередника затримали під час одержання хабаря на виїзді з Кропивницького. Він, ймовірно, планував втекти до Києва.



Затримали посередника

Крім того, СБУ затримала і керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Наразі тривають слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм повідомлять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та оберуть запобіжний захід.



СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ

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До слова, раніше у Києві правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів на хабарі за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.