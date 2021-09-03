Гроші хотіли отримати від директора місцевої компанії за співпрацю з академією. За відмову начальник вишу погрожував підприємцю знищити його бізнес.
До теми Вимагав 15 тисяч доларів за вступ до аспірантури: прокуратура затримала декана харківського вишу
Посередника затримали під час одержання хабаря на виїзді з Кропивницького. Він, ймовірно, планував втекти до Києва.
Затримали посередника
Крім того, СБУ затримала і керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.
Наразі тривають слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм повідомлять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та оберуть запобіжний захід.
СБУ викрила на хабарі начальника Льотної академії НАУ
Як СБУ затримувала зловмисників під час передачі "траншу": відео
До слова, раніше у Києві правоохоронці викрили радницю ректора одного з приватних вишів на хабарі за диплом про вищу освіту. За даними слідства, жінка гарантувала клієнтам видачу документів без навчання у закладі.