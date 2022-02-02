Санаторні школи мають ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади: рішення Ради

В Україні санаторним школам дали ще 2 роки, щоб трансформуватися в інші заклади – спеціальні школи, ліцеї, гімназії тощо. Ці заклади мають змінити свій профіль до 1 липня 2024 року.

Відповідний законопроєкт №6354 ухвалили 1 лютого під час засідання Верховної Ради.

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Санаторна школа – це заклад відповідного профілю, який забезпечує не лише середню освіту, а відновлення і зміцнення здоров’я дітей, які потребують лікування.

В Україні такі заклади мають реорганізуватися, закритися або перепрофілюватися на:

ліцеї;

гімназії;

спеціальні школи;

навчально-реабілітаційні центри;

заклади охорони здоров’я;

пришкільні центри тощо.

Раніше крайнім терміном трансформації санаторних шкіл, а також санаторних шкіл-інтернатів було 1 липня 2022 року. Однак новий законопроєкт № 6354 передбачає продовження цього строку.

Новий законопроєкт може дозволити засновникам шкіл можливість створити у закладах оздоровчо-профілактичні підрозділи.

Такий підрозділ на базі закладу освіти сприятиме як розвитку інклюзивної освіти, так і загальному зміцненню здоров’я дітей, що є дуже важливим в умовах дворічної пандемії COVID-19,

– йдеться у пояснювальній записці.

Крім цього, документ пропонує розширити спектр послуг, які надають заклади санаторні школи. У МОН кажуть, що це крок до створення інклюзивного та безбар’єрного освітнього середовища, який дасть змогу дітям з ООП отримувати оздоровчі та профілактичні послуги одночасно з освітніми.

До слова, у МОЗ назвали причини повернення дистанційного навчання у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, це також зробили для протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ.