Відповідний законопроєкт №6354 ухвалили 1 лютого під час засідання Верховної Ради.
До теми В Україні з'явиться "Школа супергероїв": яких дітей там будуть навчати
Санаторна школа – це заклад відповідного профілю, який забезпечує не лише середню освіту, а відновлення і зміцнення здоров’я дітей, які потребують лікування.
В Україні такі заклади мають реорганізуватися, закритися або перепрофілюватися на:
- ліцеї;
- гімназії;
- спеціальні школи;
- навчально-реабілітаційні центри;
- заклади охорони здоров’я;
- пришкільні центри тощо.
Раніше крайнім терміном трансформації санаторних шкіл, а також санаторних шкіл-інтернатів було 1 липня 2022 року. Однак новий законопроєкт № 6354 передбачає продовження цього строку.
Новий законопроєкт може дозволити засновникам шкіл можливість створити у закладах оздоровчо-профілактичні підрозділи.
Такий підрозділ на базі закладу освіти сприятиме як розвитку інклюзивної освіти, так і загальному зміцненню здоров’я дітей, що є дуже важливим в умовах дворічної пандемії COVID-19,
– йдеться у пояснювальній записці.
Крім цього, документ пропонує розширити спектр послуг, які надають заклади санаторні школи. У МОН кажуть, що це крок до створення інклюзивного та безбар’єрного освітнього середовища, який дасть змогу дітям з ООП отримувати оздоровчі та профілактичні послуги одночасно з освітніми.
До слова, у МОЗ назвали причини повернення дистанційного навчання у школи. Зокрема, на це вплинув не лише COVID-19, це також зробили для протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ.