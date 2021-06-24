Саморозвиток влітку: 10 корисних книг для вчителів, які "прокачають" професійні навички

В школах вже почалися канікули, тож вчителі мають менше роботи або йдуть у щорічну відпустку. В цей час радимо, крім відпочинку, зайнятися саморозвитком до початку нового навчального року. Тож, читайте добірку корисних книг.

Наприклад, ви можете ввечері заварити чашку ароматного чаю, взяти плед та почитати цікаву книгу для себе. Нижче зібрано декілька цікавих книг, які "прокачають" професійні навички вчителя.

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10 корисних книг для вчителів на літо

"Технології розвитку критичного мислення учнів" (Алан Кроуфорд та Венді Саул)

Ця книга містить близько 60 методів і прийомів для інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення.

Також у тексті описана концептуальна модель "базові уроки" – така собі стенограма кожного уроку, в якій описано діяльність учителя та учнів.

"Чудовий учитель. Як працювати зі складними учнями та батьками і отримувати задоволення від професії" (Ніна Джексон)

У книзі авторка відповідає на найбільш поширені запитання вчителів:

Що робити, якщо діти не хочуть навчатися?

Ваші колеги-консерватори не бажають підтримувати нові методи навчання?

Батьки не поважають учительський підхід до роботи?

Кожній із цих проблем Ніна Джексон присвятила окремий розділ. Також вчителі дізнаються, як ладити з дітьми із дислексією, із синдромом порушення активності та уваги чи аутизмом.

"Досягнення максимуму. 12 принципів" (Брайан Трейсі)

Книга Брайана Трейсі допоможе вчителям усвідомити важливість думок у нашому житті та розібратися у тому, чому одні люди успішніші за інших.

Зокрема, автор описує 12 законів, які можуть привести людину до успіху. Також він розказує, як притягувати до себе корисних людей, цінні ідеї та нові можливості, які допоможуть досягти бажаної мети.

За його словами, діти навчаються, копіюючи поведінку дорослих, які знаходяться поруч. Тож, якщо вчитель займатиметься своїм розвитком, це послужить гарним прикладом для учнів.

"Виховання надзвичайної дитини" (Мері Шіді Курсінка)

Це чудовий порадник для вчителів та батьків. У ній авторка розглядає стосунки у сім'ї через призму психології. Учителям буде корисною інформація про те, як треба поводитися з активними дітьми і допомагати розвивати їхні здібності.

Також Мері допомагає виявити та зрозуміти причини дивної поведінки дитини, а також гасити конфлікти та емоційні атаки.



Читання книг – це корисно / Фото The Today Show

"Як виробити впевненість у собі та впливати на людей, виступаючи публічно" (Дейл Карнегі)

Ця книга чудово підійде тим, кому доводиться часто виступати публічно, зокрема і вчителям. Карнегі стверджує, що наш голос – це інструмент, у якому приховані дивовижні можливості, які допоможуть досягти успіху.

Цікаво, що автор книги вважає ораторське мистецтво життєво необхідною навичкою, без якої неможливо досягти вершини.

"ДНК особистості" (Девід Брукс)

Ця книга чудово підходить для саморозвитку вчителів. Вона розповідає про те, чому потрібно переглянути власні пріоритети та зосередитися на внутрішніх чеснотах.

Автор презентує низку історій, які допоможуть пізнати себе, знайти власні стратегії гартування характеру та досягти душевної гармонії. А також руйнує стереотип про те, що статус та матеріальна забезпеченість – головні запоруки щастя.

"Навчіться говорити так, щоб вас почули. 245 простих вправ за системою Станіславського" (Ельвіра Сараб’ян)

Учителі мають говорити чітко та зрозуміло, щоб діти могли легко сприймати інформації. І саме у цій книзі показано 245 вправ, які покращать ораторські здібності та допоможуть позбутися мовленнєвих дефектів.

До того ж, у книзі є поради, які допоможуть запам'ятовувати великі об'єми інформації.

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"Мистецтво спокою. Пригоди на шляху в нікуди" (Піко Айєр)

Піко Айєр у книзі розкриває правду про вплив спокою на гостроту розуму у сучасному шаленому ритмі життя. Письменник пише про те, що існує давнє мистецтво, яке здатне навчити людину переосмислювати своє життя.

"Зроби це зараз. 21 чудовий спосіб зробити більше за менший час" (Брайан Трейсі)

Брайан Трейсі ділиться своїми відкриттями та спостереженнями, що пов'язані з ефективним розподілом часу. У книзі показано, як можна вийти із зони комфорту, щоб добитися вирішення складних задач.

"Парадокс перфекціоніста" (Тал Бен – Шахар)

Автор пише про те, що прагнення бути ідеальним досить часто заважає людині стати щасливою. Ця книга допомагає подолати бар'єр і вчить відмовляти тим речам, які, як здається, допомагають зробити життя перефектним.

Тал Бен наголошує на тому, що кожен має бути оптималістом – намагатися тримати баланс між силою та можливостями.