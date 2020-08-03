Зі збільшенням технологій та доступу до будь-якої інформації в мережі у всьому світі люди почали частіше займатися самонавчанням. Тепер освіта не обмежується лише школою чи університетом.

Самонавчання стало можливим завдяки збільшенню онлайн-курсів, інтернет-енциклопедії і великій кількості курсів від популярних університетів. Тепер вивчити нову мову або отримати сертифікат з підвищення кваліфікації можна не виходячи з дому, у вільний час і в своєму власному темпі, передає Ivy Wise.

Цікаво Навчання впродовж життя: де можуть навчатися дорослі українці

Самонавчання безперечно вимагає великої дисципліни і спочатку це може даватися важко, як і будь-яка нова справа. Але якщо все робити правильно, то це стане дуже ефективним інструментом розвитку.

Адже самонавчання передбачає постійну роботу над собою, і це стосується кожної сфери життя. Без самонавчання та потягу до самовдосконалення є неможливими успішна професійна діяльність та особистісне зростання. Тож, самонавчання – це основна складова успіху в будь-якій діяльності.

Кілька порад для самонавчання

Ставте реалістичні цілі

Встановлення робочі цілі для себе, такі, які б реально відповідали вашому житті та іншими зобов'язаннями. Так, ви зможете налаштувати себе на успіх, поставивши реальну цілю, до прикладу, читати лише кілька глав щовечора.

Завдяки цьому ви можете скорегувати своє робоче навантаження відповідно до того, наскільки напруженим є ваше розклад на кожен тиждень. І обов’язково давайте собі перерву щотижня, щоб ваш розум заспокоївся.



Займайтеся самоосвітою у вільний час / Ілюстративне фото

Знайдіть те, що працює для вас

Є багато різних способів навчання, і важливо знайти свої методи навчання, які б працювали для вашого мозку. Деякі студенти вважають читання вголос корисним, іншим подобається робити рукописні замітки, а не друкувати, ще якісь – намагаються все планувати тощо. Відкрийте для себе те, що працює краще для вас, і дотримуйтеся цього методу.

Перегляньте матеріал в той же день, коли ви його занотували

Після того, як ви зробили замітки в онлайн-курсі або прочитали наступну главу у своїй книзі, намагайтеся згадати все нове, що ви вивчили.

І це може зайняти трохи більше часу. Але такий огляд допоможе вам надовго пам’ятати вивчений матеріал. Але намагайтеся все переказувати своїми словами, не варто все просто "зубрити".

Вчіться в коротких, але частих проміжках

Замість того, щоб розглядати свою навчальну сесію як марафон, розбийте свій матеріал за темами на серію коротких тем, розділених перервами. Таким чином, ви не будете надто довго вчити щось, не відволікаючись, і ваш мозок легше сприйматиме матеріал. Складіть для себе спеціальний графік.

Зазначимо, що для декого "зубріння" може здатися відмінним способом швидше охопити багато матеріалу в короткі терміни, але експерти кажуть, що навчання в коротких, але частих сесіях є більш ефективним способом для самостійного вивчення.

Підтримуйте свій навчальний простір

При дистанційному навчанні важливо створити навчальний простір для себе. Створіть для себе місце, де вам справді хотітиметься вчитися.

Які інструменти для самонавчання можна використовувати

Для початку це можуть бути всі доступні паперові, аудіо та відеоресурси. Отримання інформації будь-яким зручним шляхом для людини.

Також можна обирати різні тренінги, семінари та курси. Це можуть бути відвідування одноденних або модульних навчальних програм або індивідуальні відпрацювання. Є ще корисні інтернет-ресурси – навчальні матеріали, тематичні портали, форуми, групи, вебінари, де люди діляться своїми знаннями і досвідом.

Окрім того, можна запозичувати найкращі практики в інших людей. Читайте історії успішних в будь-якій справі людей, яким є чим поділитися і передати свій досвід.

Ще можна займатися саморозвитком за допомога коуча – персонального тренера, який прокачуватиме ваші зони зростання. Так, коуч може допомогти скласти ефективний план розвитку, з термінами і деталізацією дій.

Радимо вам не відкладати самонавчання в довгу шухляду, адже найголовніша перевага перед конкурентами – це знання і вміння. Тож, розвивайте себе та прагніть змінитися на краще.