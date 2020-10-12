Через стрімке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Міносвіти рекомендує почати канікули в школах раніше. Міський голова Львова заявив, що вже 13 жовтня обласна комісія з ТЕБ і НС має зібратися та ухвалити план дій.

Водночас Андрій Садовий закликав розпочати осінні канікули у школах Львова та області принаймні з 19 жовтня, а не з 15 жовтня. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Зрозумійте, що у батьків були свої плани на період навчань. Не так легко швидко знайти, чим зайняти дитину, і щоб вона була у безпеці. Тому я закликаю розпочати осінні канікули у школах Львова та області принаймні з 19 жовтня, якщо вже цього вимагає ситуація,

– наголосив Садовий.

Водночас він підкреслив, що не означає нехтування правилами карантину. За словами Садового, міська рада Львова спільно з міським штабом уважно слідкує за епідеміологічною ситуацією, аналізує дані й керується виключно здоровим глуздом.

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