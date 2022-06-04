Діти-переселенці зможуть навчатися у львівських школах

Про те, як саме планують організувати навчальний процес, розповів міський голова Андрій Садовий в ефірі загальнонаціонального марафону новин. Він зауважив, що з 1 вересня у Львові хочуть відновити повноцінне навчання.

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За словами Садового, з початку повномасштабної війни навчання відбувалося у режимі онлайн, бо це – більш безпечно. Дітей, які приїжджали до міста з інших регіонів, одразу ж включали до місцевої системи, аби вони могли легко долучитися до інших та продовжувати навчатися.

Однак настав час повернутися до шкіл та відновити традиційний навчальний процес. До кінця літа місцева влада планує зробити для цього все можливе.

Усі діти, які на той час будуть у Львові, зокрема й тимчасово переселені, отримають можливість піти до школи. За потреби їм видадуть підручники, планшети та інші речі, які можуть знадобитися. "Це місто бере на себе, бо це наш обов'язок", – зауважив Садовий.

Безпека понад усе

Одним із головних завдань у відновленні очного навчання є забезпечення наявності укриття у кожному навчальному закладі або ж поблизу нього.

Сьогодні особливу увагу приділяємо готовності укриттів: кожна школа має мати своє або ж поруч в організаціях, які готові прихистити дітей. Безпека – це наш пріоритет,

– підкреслив міський голова Львова.

Останні новини з Львівщини

Вчора, 3 червня, під час повітряної тривоги на Львівщині чули вибухи. Ймовірно, працювали сили протиповітряної оборони.

Однак 1 червня по області таки завдали удару. Росіяни вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі Стрийського району. Унаслідок цього було поранено 5 людей.

Зрозуміло, що першочергово Росія цілить по залізниці, аби завадити постачанню зброї від наших західних партнерів. За словами Андрія Садового, залізничники Львівщини розуміють, що вони "під прицілом", але фахівці готові. "Ракети влуплять – вони йдуть, ліквідовують", – сказав мер.

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