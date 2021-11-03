У садочку Запорізької області дівчинка отримала струс мозку та перелом: вихователі не допомогли

У дитсадку "Віночок" міста Пологи на Запоріжжі дівчинка отримала струс мозку, черепно-мозкову травму та перелом гомілки. Вихователі зателефонували мамі та попросили забрати доньку, бо вона плаче.

За словами мами потерпілої дитині навіть не викликали швидку. Офіційно дівчинка впала в альтанці, а неофіційно – впала з другого поверху. Через цей інцидент дівчинка півтора місяця була в гіпсі.

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Що відомо про інцидент

Дівчинку цього року віддали до ясел дитсадка "Віночок". Вона ходила до нього лише 10 днів, адже вже 7 вересня мамі зателефонувала вихователька й повідомила, що дитина травмувалася. Вона сказала, що дівчинка впала в альтанці та вдарилася головою.

Батьків попросили забрати доньку, бо вона сильно плаче. За словами Вікторії, доньці не надали жодної медичної допомоги та навіть не викликали швидку.

Що сказали у лікарні

Мама забрала дівчинку та відвезла до пологівської лікарні. Там зробили рентген тазу і сказали, що в дитини лише забій. Але дитині ставало гірше, тому батьки вирішили поїхати до дитячої обласної лікарні в Запоріжжі.

Там у доньки діагностували закритий перелом гомілки, черепно-мозкову травму та струс мозку. Дівчинка пролежала 6 днів у відділенні нейрохірургії і 1,5 місяця ходила в гіпсі.

Вікторія не вірить, що донька впала в альтанці й отримала такі серйозні травми. "Поверхня там рівна. А в дитини численні травми", – сказала жінка. Вона додає, що неофіційно їй сказали, що дочка впала з другого поверху.

У садочку хочуть зам’яти інцидент

Як каже мама дівчинки, у дитячому садку вдають, ніби нічого не сталося. А тепер хочуть зам'яти історію. Вікторія каже, що на зв'язок вийшла директорка садочка. Вона просила приїхати батьків до закладу та вирішити питання "без галасу".

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Батьки ж написали заяву до поліції, але там поки що кажуть чекати. А ще сказали, що це перша справа у районі, коли батьки хочуть позиватися до дитячого садка.

Окрім того, вони зверталися з проханням по допомогу до мерії Пологів. І а місяць після травмування у мерії виділили 4 тисячі гривень на лікування дівчинки.

До слова, багатодітна матір із Дніпра поскаржилася на те, що їй погрожують у дитсадочку №348. Їй нібито стверджували, що звернуться до соціальних служб, якщо не забиратиме дитину вчасно. Деталі інциденту – читайте за посиланням.