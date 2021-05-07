У садочку в Запоріжжі, де 4-річний хлопчик випав з вікна, звільнили виховательку і няню

У Запоріжжі звільнили завідувачку, виховательку і няню дитячого садочку, у якому раніше хлопчик випав з вікна другого поверху. Відповідне рішення ухвалили після внутрішньої перевірки.

Що відомо про скандал у садочку

В Запоріжжі вихователі садочку “Еврика” забули 4-річного хлопчика у приміщенні, в той час як решту дітей вивели на вечірню прогулянку.

До теми На Закарпатті вчителька тягала учня за волосся на уроці: відео

У поліції розповіли, що дитина, перебуваючи в кімнаті наодинці, залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю. Внаслідок падіння 4-річний хлопчик отримав травми.

Зокрема, лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.

Який стан хлопчика зараз

Потерпілий 4-річний Тимур досі перебуває у лікарні. Кілька днів тому хлопчика перевели з реанімації до загального відділення. Реабілітація після травми голови, за словами лікарів, триватиме півроку.

Виховательку і няню звільнили з роботи

Спочатку 54-річній виховательці повідомили про підозру через неналежне виконання обов'язків. А згодом, як повідомили у мерії, через цей інцидент звільнили з роботи виховательку з нянею.

Окрім того, міський голова Володимир Буряк, ознайомившись із результатами перевірки, доручив звільнити і завідувачку садочку "Еврика".

До слова, раніше на Закарпатті спалахнув мовний скандал. Там батько дошкільняти заявив, що його дитину не хочуть брати у дитячий садок. Причина – він та його дружина не знають угорську мову.