У садочку під Запоріжжям вихователька вдарила дитину: розгорівся скандал

У дитячому садку Мелітополя виник скандал. Батьки розповіли, що їх син поскаржився на насильство виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки.

За словами тата, хлопчик не одразу зізнався про цей випадок. Але вранці наступного дня він відмовлявся йти в садочок.

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Після розмови батьки з'ясували, що сталося. Хлопчик розповів, що вихователь його вдарила.

Після цього батьки відразу подзвонили педагогині і запитали, чому вона собі таке дозволила. Проте відповідь виховательки шокувала. Виявляється, дитина лихословила на майданчику, після чого вона вдарила його по губах.

Працівниця садочку вважає, що все зробила правильно.

Але через деякий час адміністрація дитсадка таки вибачилася перед батьками і почала службове розслідування.

До слова, з львівської школи звільнили вчительку початкових класів Ірину Федишин, яку батьки звинувачували у булінгу над дітьми. Вона словесно ображала дітей та била їх за шафою, щоб ніхто не бачив.