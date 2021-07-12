Мама Інна Гребцова з родиною переїхала до П'ятихаток рік тому і вирішила залишитися там жити. Жінка стала у чергу на місце у дитсадку ще минулого року, і у червні її дитину прийняли.

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За її словами, жінці одразу сказали, що оскільки вони – приїжджі, то за садочок їм треба буде платити вдвічі більше.

"У перший же день я принесла все за списком: папір, антисептики, файли тощо, все, що потрібно було. Наступного дня я привела дитину, її прийняли. Але мені у слід завідувачка крикнула: "Одягайтеся пристойніше, ми – державна установа", – каже Інна Гребцова.

Жінка підтвердила, що була одягнена у шорти і майку, бо за домашніми справами не встигла зібратися.

Після цього, як розповіла Інна, завідувачка стала чіплятися до одягу її доньки.

Ми прийшли до садочка, на моє вітання завідувачка відповіла: "А більш пристойної панамки не було для дитини? І дитина одягнена не за сезоном". Я відповіла, що в її рюкзаку лежить кофти, шорти, майки на всі випадки. На що отримала відповідь: "Нам що, бігати зараз її кофту або рюкзак шукати?"

– каже мама.

Також педагогиня кілька разів говорила мамі одягнути нормально маску. Водночас, за словами Інни, під час цієї розмови вісім батьків привели своїх дітей і жоден з них не був у масці взагалі.

Після цих слів молода жінка прямо запитала завідувачку про її упереджене ставлення до неї і відсутність зауважень іншим батькам. На це вона відповіла: "Ти бачила, на яких тачках вони приїздять? Яке може бути до них упереджене ставлення?", – запевняє Інна.

Після конфлікту з адміністрацією закладу жінка вирішила не водити дитину до цього дитячого садка. І за словами мами, завідувачка сказала, що їй все одно, куди вона буду скаржитися або писати заяви, і що ще сама пошкодує.



Донька Інни / Фото з її фейсбук-сторінки

У коментарях під постом жінки думки жителів П'ятихаток розділилися. Одні стали на захист колектива дитсадка, де, за їх словами, добре ставляться до їхніх дітей, інші – що Інні не треба мовчати і терпіти.

Що кажуть у садочку

Керівниця дошкільного закладу "Малятка" у П'ятихатках Вікторія Полова розповіла свою версію подій.

Жінка говорить, що лише зробила їй кілька зауважень на рахунок зовнішнього вигляду, коли мама привела дитину до дитсадка роздягненою, коли вранці було не досить тепло.

Вона була одягнена в коротких шортах і прозорій майці, через яку виглядав елемент купального костюма. Також вона дитину привела легенько одягнену, коли було прохолодно. Кажу: "Ви трошки не по погоді дитину одягли", їй не сподобалося,

– каже педагогиня.

Вікторія Полова додала, що про панамку мова взагалі не йшла.

Керівниця закладу додає, що донька Інни швидко адаптувалася до закладу, тож не дуже хоче, щоб мати забирала документи. Щодо грошей при зарахуванні (1400 гривень), про які розповідає Інна, у дитсадку не знають.

До слова, у дитячому садку біля Запоріжжя хлопчик поскаржився батькам на насильство від виховательки. Виявляється, що педагогиня вдарила його по губах під час прогулянки. Деталі – у статті.