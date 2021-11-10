Заступниця міського голови Анастасія Чубіна розповіла, що до міськради Черкас звернулася мама одного з вихованців дошкільного закладу зі скаргами щодо насильства над дитиною.

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У міському Департаменті освіти та гуманітарної політики створили комісію, яка перевірила цей факт. Члени комісії поспілкувалися з батьками дітей. Виявилося, що дорослі ще кілька років тому спостерігали факти неналежного поводження із вихованцями.

Деталі конфлікту в садочку

Анастасія Чубіна каже, що булінг відбувався лише в одній групі, де є дві виховательки.

Одна із них вже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї вини вони не визнають. У колективі — абсолютно нездорова атмосфера,

– додала чиновниця.

На кричущу ситуацію в дитсадку відреагував і міський голова Анатолій Бондаренко. Він підтвердив деякі факти, які були викладені у заявах батьків ще у 2018 році.

Справою займеться прокуратура

"Всі матеріали сьогодні будуть передані у прокуратуру, і я прошу прокуратуру належно відреагувати, тому що такі факти не можуть залишатись без належної реакції", – розповів Анатолій Бондаренко.

Важливо! У МОН розповіли, що з проявом булінгу у школі зустрічається майже кожна третя дитина, а кожен 10 учень стає жертвою кіберзалякування.



Лише протягом першого року дії в Україні закону щодо протидії булінгу (цькуванню) судами було розглянуто понад 300 справ.

Що робити батькам у випадку булінгу від вчителя

Якщо порушують права дитини, то ці порушення можна фіксувати, аби надалі використовувати як захист у суді.

Коли педагог кричить на дітей, обзиває їх, то це в першу чергу порушення гідності дитини. Це право, яке має кожна людина, зокрема і дитина. Коли вчитель кричить ображає, він порушує права учня,

– кажуть юристи.

У випадку булінгу над дитиною батьки мають звертатися до директора чи управління закладу освіти, щоб провели розслідування. А якщо ж ці відомства не реагують, то треба звертатися до Міністерства освіти та писати листи до освітнього омбудсмена.

Якщо провину педагога доведуть, то йому загрожує дисциплінарне покарання – це догана або навіть звільнення. Крім цього, вчителя можуть притягнути до адміністративного покарання за булінг.

До слова, у школі на Прикарпатті учням погрожують поставити їх на облік в поліцію, якщо вони не будуть слухати вчителів або глянуть під час уроку в телефон. Батьків обурюють методи, якими директор карає учнів за порушення дисципліни. Деталі – читайте тут.