У Румунії невакциновані вчителі будуть кожні 3 дні здавати ПЛР-тест, щоб їм дозволили працювати

Під час карантину в Румунії всі вчителі повинні мати сертифікат вакцинації проти COVID-19. Водночас вчителі, які не отримали щеплення, повинні будуть здавати ПЛР-тести, щоб їх допустили до роботи в школі.

Відомо, що Міністерство освіти Румунії планує запровадити карантин для освітян, якщо показник захворюваності на COVID-19 буде вищим за 6 випадків на тисячу населення.

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В такому випадку всі вчителі повинні мати сертифікат про вакцинацію. Якщо його немає – то невакциновані вчителі будуть здавати ПЛР-тест кожні 72 години. Щоправда, тести робитимуться за державний кошт.

Якщо ж вони не згодні на таке тестування, то цим вчителям ми не зможемо дозволяти продовжувати викладання у класах,

– наголосили в управлінні освіти.

Так, невакцинованих вчителів, які відмовляться здавати ПЛР-тести, можуть перевести на дистанційну роботу або відправити в неоплачувану відпустку, поки епідеміологічна ситуація не покращиться.

Що з ПЛР-тестами для вчителів в Україні

Схожі випадки з ПЛР-тестами є і в деяких областях України. Так, на Тернопільщині під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня, щоб школи змогли працювати в очному режимі.

Також змушують вакцинуватися вчителів в Чернівцях. Заступник міського голови розповів, що вчителі, які не вакцинувались, будуть щотижня робити ПЛР-тести за свої кошти. А якщо в школі менше 80% щеплених педагогів, то там не отримають кошти на ремонт, нові меблі і техніку.

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Водночас освітній омбудсмен вважає, що якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним для вчителів. Інакше, за його словами, це порушення прав, адже тести дорогі.

До слова, у постанові уряду сказано, що при посилену карантині (якщо регіон перейде в жовту, помаранчеву чи червону зону) будуть працювати лише ті школи, де вакциновано 80% персоналу закладу освіти.

Наразі вакцинація добровільна. Але МОН разом з місцевою владою проводить роз'яснювальну кампанію, щоб донести людям необхідність зробити щеплення та зберегти своє здоров'я.