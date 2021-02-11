Рух грошей: що таке банки, як вони працюють та які їх функції

Банки виконують функцію акумуляції коштів, а сама банківська справа почала розвиватися ще за часів античності. Сучасні фінансові установи заробляють саме на невпинному процесі колообігу грошей через позики та депозити.

Перші спроби акумулювати кошти населення були зафіксовані ще у ХІІІ столітті, а в ХVII вже з'явилися перші державні фінансові установи. Зараз найбільший перелік грошових послуг для населення пропонують комерційні банки.

Цікаво Цифрові гаманці замінюють готівку: безпека у використанні Apple Pay

Як працюють банки

Банк акумулює кошти фізичних та юридичних осіб на депозити, а потім виводить їх на глобальний фінансовий ринок, після чого використовує для своєї комерційної діяльності. Найбільше фінансові установи заробляють на кредитуванні бізнесу та населення, а також на грошових переказах різних видів.

Сучасна банківська система у більшості країн має два рівні:

Центральний банк . Грає роль регулятора, відповідає за кредитно-грошову політику в країні, здійснює міжбанківські розрахунки.

. Грає роль регулятора, відповідає за кредитно-грошову політику в країні, здійснює міжбанківські розрахунки. Комерційні банки. Безпосередньо акумулюють гроші населення та надають фінансові послуги з метою отримання прибутку.

Які функції виконує Національний банк

Національний банк відповідає за цінову стабільність та контролює інфляцію за допомогою облікової ставки, яка є індикатором вартості грошей у державній фінансовій системі.

Він реєструє, видає ліцензії, контролює та встановлює правила для комерційних фінансових установ, а також слідкує за обігом іноземної валюти в країні.

Національний банк України є центральним банком нашої держави. Він координує діяльність комерційних фінансових установ та різних кредитних компаній.

Саме Національні банки випускають в обіг державні грошові одиниці та реалізовують монетарну політику держави, управляють золотовалютними резервами країни. Вони й друкують національну валюту згідно зі стандартами.

– злочин! Та зі всім іншим ідеально впораються принтери Canon серії MegaTank. Вони підійдуть для виготовлення візиток, рекламних флаєрів та банерів. Пристрої Canon розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.

Банківські послуги

Друкувати гроші самостійно

Перелік можливих банківських послуг залежить від виду установи та рівня розвитку економіки країни. Банки постійно розширюють можливості своєї діяльності, пристосовуючись до ринкових умов та розвитку цифрових технологій.

– Monobank.

Першим банком в Україні, який почав обслуговувати своїх клієнтів в онлайн-режимі, став ПриватБанк, а першим без фізичних відділень

Основні послуги для фізичних осіб:

ощадні депозити;

споживчі кредити;

платіжні картки;

обмін валют;

банківські сейфи;

поточні рахунки;

грошові перекази.

Основні послуги для юридичних осіб: