ВНО-2021 по английскому языку: правильные ответы на тесты

25 мая выпускники сдавали ВНО по английскому языку. Участие в тестировании приняли почти 130 тысяч детей. УЦОКО обнародовал правильные ответы на задания тестов по английскому языку, поэтому участники могут проверить себя.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по английскому языку, правильно выполнив все задания, – 72 балла.

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Официальное объявление результатов тестирования по английскому языку состоится до 18 июня 2021 года.

Интересно, что 60 участников ВНО по английскому языку не допустили в пункты тестирования из-за опоздания, признаков ОРЗ и отсутствия документов. Еще 78 участников досрочно закончили работу над тестом из-за нарушений.

Правильные ответы к ВНО-2021 по английскому языку



Ответы к ВНО-2021 по английскому языку / Фото УЦОКО

С задачами сертификационной работы и файлом по аудированию можно ознакомиться по этой ссылке.

К слову, в целом ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала