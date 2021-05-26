Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по английскому языку, правильно выполнив все задания, – 72 балла.

К теме ВНО-2021 по иностранным языкам: опубликованы правильные ответы на тесты

Официальное объявление результатов тестирования по английскому языку состоится до 18 июня 2021 года.

Интересно, что 60 участников ВНО по английскому языку не допустили в пункты тестирования из-за опоздания, признаков ОРЗ и отсутствия документов. Еще 78 участников досрочно закончили работу над тестом из-за нарушений.

Правильные ответы к ВНО-2021 по английскому языку



Ответы к ВНО-2021 по английскому языку / Фото УЦОКО

С задачами сертификационной работы и файлом по аудированию можно ознакомиться по этой ссылке.

К слову, в целом ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала