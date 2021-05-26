Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по английскому языку, правильно выполнив все задания, – 72 балла.
К теме ВНО-2021 по иностранным языкам: опубликованы правильные ответы на тесты
Официальное объявление результатов тестирования по английскому языку состоится до 18 июня 2021 года.
Интересно, что 60 участников ВНО по английскому языку не допустили в пункты тестирования из-за опоздания, признаков ОРЗ и отсутствия документов. Еще 78 участников досрочно закончили работу над тестом из-за нарушений.
Правильные ответы к ВНО-2021 по английскому языку
Ответы к ВНО-2021 по английскому языку / Фото УЦОКО
С задачами сертификационной работы и файлом по аудированию можно ознакомиться по этой ссылке.
К слову, в целом ВНО началось в Украине с 21 мая и продлится до 15 июня в условиях карантина.
График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала