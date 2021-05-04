Согласно данным опросов 2012 – 2019 годов, мужчины являются более финансово грамотными, чем женщины. Однако исследование Роба Алесси из Гронингенского университета 2021 года опровергает такие выводы.

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Данные нового исследования

Тесты на финансовую грамотность, как правило, заставляют людей выбирать ответ на вопрос из нескольких вариантов. Некоторые вопросы содержат поле "Не знаю", и исследование Роба Алесси показывает, что гораздо больше женщин выбирают этот вариант, по сравнению с мужчинами.

Когда опция "Не знаю" отсутствует, женщины гораздо чаще выбирают правильный ответ, чем мужчины.

По мнению исследователя, это свидетельствует вовсе не о низком уровне финансовой грамоты женщин, а именно об их неуверенности в своих силах, знаниях и навыках.

На основе этого исследования был проведен ряд новых опросов по финансовой грамотности, где забрали вариант ответа "Не знаю".

К примеру, согласно первичным опросам, содержащим эту опцию, на вопрос о финансовых рисках правильно отвечали 34 процента женщин.

В новом исследовании, где варианта "Не знаю" в вопросе не было, этот показатель вырос более чем в два раза – 74 процента женщин ответили правильно.