В Украине провели исследование, чтобы выяснить, что школьники знают о Революции Достоинства. Да, в общем о событиях Майдана известно почти 85% учеников, зато около 15% — даже не поняли, о чем речь.

Интересно, что 40% учащихся узнали о событиях Майдана из уроков истории или на тематических мероприятиях в школе.

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Исследование проводилось по заказу и при поддержке Национального музея Революции Достоинства в два этапа:

анкетирования (количественный аспект),

фокусированное групповое интервью (качественный аспект).

В течение 6 – 22 декабря команда Социоинформ опросила 1200 школьников и школьниц из всех областей Украины. В результате определили, как школьники относятся к Революции Достоинства.

Результаты соцопроса

О Революции Достоинства знают 84% школьников, из них 8% хорошо знакомы с ходом, причинами и последствиями, а 40% – только слышали, но сами рассказать о тех событиях не могут.

Это – средние показатели, если же брать отдельно возрастные группы, ученики 9 – 11 классов значительно лучше знакомы с событиями 2013 – 2014 годов, чем школьники 6 – 8 классов. В частности, 12% старшеклассников знают о Майдане подробно и 42% знают, но менее глубоко, зато младшие – 5% и 33% соответственно,

– говорят исследователи.

Кроме того, 30,7% опрошенных детей поддерживают Революцию Достоинства, 5,9% высказались против. Остальные выбрали нейтральные варианты.

Что школьники думают о героях? Погибшие участники Небесной сотни являются действительно героями для 73,2% детей, для 6,8% – не являются. Среди героев дети чаще всего называли Сергея Нигояна, Романа Гурика и Юрия Вербицкого.

Касательно последствий Революции Достоинства мнения разделились:

28% считают, что Украина бесспорно выиграла из-за революции,

9% – безусловно проиграла,

8% – Революция ничего не изменила

(Остальные затруднились с ответом или не знают о событиях).

Что известно о Революции Достоинства: главное

18 – 21 февраля состоялось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом революции Достоинства.

В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Во время противостояния погибли 82 человека. Еще более 600 пострадали.

Украина чтит память героев Небесной Сотни 20 февраля.

Смотрите видео о Небесной Сотне: