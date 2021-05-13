Инициативу также поддержали несколько крупных банков и международные организации. Главная цель проекта – донести информацию о правах и обязанностях максимально широкой аудитории потребителей финансовых услуг.

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Детали проекта

Информационная кампания направлена на то, чтобы помочь украинцам лучше разбираться в финансовых вопросах, в частности:

как предотвращать нарушения прав потребителей при заключении финансовых сделок;

что делать, если третье лицо открыла на ваше имя кредит;

на что обращать внимание при открытии счета в банке;

как проверить кредитную историю;

какую силу имеют онлайн-договора и тому подобное.

Мы поддержали инициативу Нацбанка и уверены, что украинцы смогут безопаснее пользоваться различными финансовыми инструментами, обладая всеми необходимыми знаниями,

– отмечает председатель правления "COOP Украина" Илья Гороховский.

По словам Гороховского, за последний год немало финансовых услуг стали доступны в онлайн-режиме, однако не всегда потребители перечитывают условия контрактов и часто не знают, кому можно задать дополнительные вопросы.

Совет! Внимательно перечитывайте все договора с финансовыми учреждениями, в том числе их онлайн-варианты. Распечатать документы помогут принтеры Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании, а печатающие головки легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

По мнению заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, есть немало причин, почему украинцы с опаской пользуются финансовыми услугами или пытаются их вообще избегать.

Это и пережитые кризисы, и негативный потребительский опыт, и недостаточная информативность о преимуществах пользования финансовыми продуктами,

– отмечает чиновник.

Организаторы надеются, что такая информационная образовательная кампания поможет улучшить ситуацию на финансовом рынке Украины.

Один из постеров информационной кампании / Фото Национальный банк Украины