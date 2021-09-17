Инцидент произошел утром, 17 сентября. В институт сразу же прибыли скорая и полиция.
Интересно Несмотря на боль и болезнь: в Черкасской области детей заставляли на уроках собирать урожай
Всех эвакуировали из здания
Правоохранители прибывшие на место происшествия начали эвакуацию студентов и персонала. Также были привлечены спасатели.
Около 10:00 ч. поступило сообщение о том, что на улице Большой Бердичевской в помещении распылили неизвестное вещество. На место происшествия были вызваны и спасатели. Проводилась эвакуация,
– сообщили в пресс-службе полиции.
Также в институте отменили занятия и начали проверку общежитий.
По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали. Полиция сейчас выясняет все детали инцидента и ищет злоумышленника или злоумышленников, которые распылили неизвестное вещество.
Последние похожие инциденты
- В общежитии одного из одесских колледжей ремонтники распылили перечный газ на студентов, с которыми у них произошел конфликт. Из-за этого несколько раз вызывали скорую, потому что юношам становилось плохо.
- В России подростки распылили в коридоре школы слезоточивый газ. Из-за этого пострадали 24 человека, из которых 19 в больнице.