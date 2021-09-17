Инцидент произошел утром, 17 сентября. В институт сразу же прибыли скорая и полиция.

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Всех эвакуировали из здания

Правоохранители прибывшие на место происшествия начали эвакуацию студентов и персонала. Также были привлечены спасатели.

Около 10:00 ч. поступило сообщение о том, что на улице Большой Бердичевской в ​​помещении распылили неизвестное вещество. На место происшествия были вызваны и спасатели. Проводилась эвакуация,

– сообщили в пресс-службе полиции.

Также в институте отменили занятия и начали проверку общежитий.

По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали. Полиция сейчас выясняет все детали инцидента и ищет злоумышленника или злоумышленников, которые распылили неизвестное вещество.

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