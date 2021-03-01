На Житомирщине увеличилось количество больных COVID-19. Из-за этого в общинах области начали закрывать детсады и переводить школы на дистанционную форму обучения. Кроме того, некоторые ученики раньше уйдут на каникулы.

Сейчас такие решения уже приняли в Бердичеве и Чудновской, Новоград-Волынской, Емильчинской общинах.

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Чудновская община

В частности, в Чудновской объединенной общине из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом закрыли 19 детских садов и перевели на онлайн-обучение 16 школ. "По состоянию на 26 февраля в школах и садиках коронавирусом заболели 25 работников и 12 детей", – подчеркнул начальник отдела образования Чудновского горсовета Владимир Кривоцюк.

В Чудновском районе ежедневно растет количество больных коронавирусом. Поэтому для предотвращения распространения этой болезни с 1 по 5 марта все детские садики закроются на карантин, а школы перейдут на дистанционное обучение.

"Если за этот период ситуация улучшится, то 9 марта все учебные заведения возобновят свою работу", – подчеркнул Кривоцюк.

Новоград-Волынская община

Зато Новоград-Волынский горсовет приостановил работу двух садов (ДОУ № 1 "Джерельце" и ДОУ № 5 "Віночок") на неделю – с 1 по 8 марта включительно. А колледжам и профтехам поручили перевести учеников на онлайн-обучение.

Емильчинская община

Емильчинский поселковый совет также сообщил, что из-за увеличения уровня заболеваемости коронавирусом с 1 по 5 марта будет приостановлено обучение в некоторых школах.

Бердичев

В Бердичеве из-за коронавируса перенесли школьные каникулы и закрыли детский сад. Известно, что весенние каникулы перенесли (с 5 апреля по 9 апреля) на период с 1 марта по 5 марта. Поэтому, обучение в школах начнется с 9 марта.

В городе 103 работника школ находятся на больничном, 53 из них получили положительный тест на коронавирус. Среди детей коронавирусом болеют 57 лиц школьного и дошкольного возраста.

Ситуация с коронавирусом в Житомире. По состоянию на утро 1 марта за сутки в Житомирской области подтвердили 466 случаев COVID-19, умерли три человека. Всего за последнюю неделю обнаружили 2 716 больных COVID-19.

В каких случаях будут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находятся более 50% детей и работников учреждения, или если в городе красная зона карантина (но ученики 1 – 4 классов смогут продолжить очное обучение).