В Житомире возобновили очное обучение: все ученики вернулись за парты
Городская власть Житомира решила восстановить очное обучение для учащихся 5-11 классов в школах. Поэтому, с 23 ноября все ученики возвращаются за парты.
Однако каждая школа в городе будет отдельно принимать решение, как будут учиться ученики – очно или дистанционно. Об этом сообщил горсовет Житомира.
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Ранее в городе провели экспресс-тестирование на коронавирус для всех учителей. Тесты показали, что около тысячи из них (25%) уже имеют антитела к COVID-19. Поэтому, процент тех, кто переболел коронавирусом, чиновники считают достаточным для того, чтобы восстановить очное обучение.
Однако в горсовете Житомира подчеркнули, что руководители школ должны следить за соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневно контролировать состояние здоровья учащихся.
К слову, с 16 ноября во многих городах ученики пошли в школу. В частности, очное обучение восстановили в следующих областях: Харьков, Канев, Запорожье и Сумы. Однако в большинстве городов ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно.
Добавим, что правительство назвало условия для закрытия садиков и школ:
- запрещается посещение садов, школ и учреждений дополнительного образования только в случае, когда на самоизоляции через контакт с больными находится более 50% учащихся и персонала заведения.
- запрещается посещать учебные заведения группами более 20 человек.
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