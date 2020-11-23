Городская власть Житомира решила восстановить очное обучение для учащихся 5-11 классов в школах. Поэтому, с 23 ноября все ученики возвращаются за парты.

Однако каждая школа в городе будет отдельно принимать решение, как будут учиться ученики – очно или дистанционно. Об этом сообщил горсовет Житомира.

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Ранее в городе провели экспресс-тестирование на коронавирус для всех учителей. Тесты показали, что около тысячи из них (25%) уже имеют антитела к COVID-19. Поэтому, процент тех, кто переболел коронавирусом, чиновники считают достаточным для того, чтобы восстановить очное обучение.

Однако в горсовете Житомира подчеркнули, что руководители школ должны следить за соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и ежедневно контролировать состояние здоровья учащихся.

К слову, с 16 ноября во многих городах ученики пошли в школу. В частности, очное обучение восстановили в следующих областях: Харьков, Канев, Запорожье и Сумы. Однако в большинстве городов ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно.

Добавим, что правительство назвало условия для закрытия садиков и школ: