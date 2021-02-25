В Житомирской области подросток ради развлечения устроил буллинг на учебных веб-платформах. Ученик сломал аккаунты учителей, откуда писал оскорбительные комментарии о других педагогах.

О таком поступке ученика учителя сообщили директору, а затем и полицейским. Родителям парня и директору школы теперь грозит административная ответственность.

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На школьника учителя уже жаловались директору школы, однако он не обратил должного внимания на ситуацию и не видел необходимости обращаться в полицию.

В полицию обратились учителя с сообщением о систематической травле через интернет. По их словам, кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно их коллег,

– рассказывают правоохранители.

Некоторое время учителю, который администрировал веб-платформу, удавалось удалять оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. После этого он проверил информацию, откуда публикуются оскорбления, и передал эти сведения полицейским самостоятельно.

Правоохранителям удалось разоблачить в буллинге относительно учителей 15-летнего ученика этой школы. Как выяснилось, он сломал отдельные аккаунты и так развлекался.

С подростком уже провели разъяснительную работу в полиции. Но поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составлен в отношении его матери.

Админпротокол также оформили и на директора школы. По действующему законодательству ему грозит штраф или исправительные работы.

К слову, на Харьковщине суд оштрафовал мать 10-летнего ученика. Юноша систематически оскорблял и унижал одноклассников, а также применял физическую силу.