В книге Иван Дахно также ссылается на Гитлера. Ниже приведены шокирующие цитаты из сексистского пособия, которое содержится в списке рекомендуемой литературы для вузов.

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Отрывки из пособия опубликовала в соцсети основательница и руководительница общественной организации NASCO Education Диана Натхир. По ее словам, книга полна сексистских высказываний, а еще там есть цитаты Гитлера.

"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь, больше похожая на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний и т.д.", – написала активистка.



Так выглядит пособие "Деловая карьера" для студентов / Фото Дианы Натхир

Она требует изъять сексистское руководство из списка рекомендованных в вузах. "Я требую, чтобы все труды этого автора были проверены на наличие в них прежде всего здравого смысла, а эта книга изъята из любых учебных программ", – написала Диана Натхир.

Что известно об этом руководстве

Автором сексистского пособия "Деловая карьера" является Иван Дахно – доктор экономических наук, профессор, сейчас уже на пенсии. Книгу он написал в 2011 году. А уже в 2020 году руководство Дахно оказалось в списках рекомендуемой литературы в нескольких вузах:

Киевском национальном торгово-экономическом университете;

Волынском национальном университете;

Измаильском государственном гуманитарном университете;

Национальном авиационном университете;

Львовском национальном университете имени Ивана Франко;

у студентов МАУП это пособие есть в программе тестов.

Изменения! ЛНУ имени Ивана Франко удалил с сайта все, что касается сексистского учебника "Деловая карьера". Сначала он исчез из списка учебной литературы, впоследствии удалили страницу учебной дисциплины полностью.

Шокирующие цитаты из книги "Деловая карьера"

Диана Натхир привела несколько цитат из разных разделов, где уровень сексизма просто зашкаливает.

Вульгарные анекдоты и сексизм

В книге автор сразу в предисловии приводит вульгарный анекдот об оперной певице: "Осмотрев директорский кабинет, она чего-то не заметила и спросила удивленно у директора: "А где у вас диван, на котором проверяется голос?".

"Женщины – активные участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали якобы потому, что они неправильно понимали команду "Ложись!".

"Следует пытаться нанимать на работу молодых замужних женщин. Как правило, им присуще большее чувство ответственности за порученную работу, чем незамужним женщинам. Молодые замужние женщины менее склонны к флирту, чем незамужние".

"Умные дамы (а есть и такие) советуют отказаться от использования на работе приемов из женского арсенала".

"Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки . Стоит врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Осмотр позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, несовместимые с той работой, которую придется выполнять".

. Стоит врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Осмотр позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, несовместимые с той работой, которую придется выполнять". "Женщинам, которых берут на работу, необходимо четко объяснить фактор времени. Большинство женщин, как и президент Виктор Ющенко, любят опаздывать. Возможно, они этого и не любят, но опоздание происходит автоматически. Так сказать – стиль жизни".

"Женщине-работнице нужно всегда работать над собой, самосовершенствоваться, пытаться выполнять должным образом свои трудовые обязанности. Кто этого не хочет делать – для тех в Киеве есть Окружная дорога, а функции, которые выполняют там женщины, – вне сферы этой книги".

Цитаты из пособия "Деловая карьера" для студентов / Фото Дианы Натхир

О Гитлере

В этом же разделе автор приводит цитату Гитлера как авторитета:

"Женщины прекрасно исполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятия работой в течение дня. Монотонная работа их нервирует".

"Это только микровыдержки из первых подразделов этой главы. Где, между прочим, о Гитлере упомянуто дважды", – отметила Диана Натхир.

О "служебном сексе"

"Как правило, первый шаг к интиму на работе делают представительницы прекрасного пола. Служебные романы приобретают масштабы опасного вируса".

"Девушки и женщины используют провокационные приемы – кокетство, флирт, стреляют глазками. Считают, что это – безотказное оружие. На самом же деле берет оно немногих из мужского племени".

– кокетство, флирт, стреляют глазками. Считают, что это – безотказное оружие. На самом же деле берет оно немногих из мужского племени". "Тем, кто не хотел бы провоцировать своих сотрудников-мужчин, психологи советуют пересмотреть свой гардероб. Мини и декольте отложить для романтических встреч вне офиса".

Раздел "Секретарши" начинается так:

"У каждого уважающего себя начальника есть секретарша. Исторически сложилось, что функцию секретаря начальника в абсолютном большинстве случаев исполняют представительницы лучшей половины человечества. Поскольку женщины являются существами капризными и такими, поведение которых предсказать трудно, то даже мудрейший начальник не до конца знает, какие именно процессы проходят в голове его секретарши и как ему нужно с ней обращаться".

Секретарш автор Иван Дахно делит на три типа: "деловая женщина", "божий одуванчик" и "лолита". И дает "советы", как с ними обращаться.

Еще в книге есть, в частности, подразделы "Подготовка к употреблению алкоголя", "Похмелье" и "Рецепты к утру Нового года".

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К слову, в Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на скандальную книгу "Чтобы в 16 не было поздно". Ведомство решило остановить закупку сексистского учебника Марины Ланге. Детали скандала – читайте здесь.