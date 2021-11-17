В книге Иван Дахно также ссылается на Гитлера. Ниже приведены шокирующие цитаты из сексистского пособия, которое содержится в списке рекомендуемой литературы для вузов.
К теме Писатель с Закарпатья написал обращение к Шкарлету по поводу пророссийских учебников: детали
Отрывки из пособия опубликовала в соцсети основательница и руководительница общественной организации NASCO Education Диана Натхир. По ее словам, книга полна сексистских высказываний, а еще там есть цитаты Гитлера.
"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь, больше похожая на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний и т.д.", – написала активистка.
Так выглядит пособие "Деловая карьера" для студентов / Фото Дианы Натхир
Она требует изъять сексистское руководство из списка рекомендованных в вузах. "Я требую, чтобы все труды этого автора были проверены на наличие в них прежде всего здравого смысла, а эта книга изъята из любых учебных программ", – написала Диана Натхир.
Что известно об этом руководстве
Автором сексистского пособия "Деловая карьера" является Иван Дахно – доктор экономических наук, профессор, сейчас уже на пенсии. Книгу он написал в 2011 году. А уже в 2020 году руководство Дахно оказалось в списках рекомендуемой литературы в нескольких вузах:
- Киевском национальном торгово-экономическом университете;
- Волынском национальном университете;
- Измаильском государственном гуманитарном университете;
- Национальном авиационном университете;
- Львовском национальном университете имени Ивана Франко;
- у студентов МАУП это пособие есть в программе тестов.
Шокирующие цитаты из книги "Деловая карьера"
Диана Натхир привела несколько цитат из разных разделов, где уровень сексизма просто зашкаливает.
Вульгарные анекдоты и сексизм
В книге автор сразу в предисловии приводит вульгарный анекдот об оперной певице: "Осмотрев директорский кабинет, она чего-то не заметила и спросила удивленно у директора: "А где у вас диван, на котором проверяется голос?".
- "Женщины – активные участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали якобы потому, что они неправильно понимали команду "Ложись!".
- "Следует пытаться нанимать на работу молодых замужних женщин. Как правило, им присуще большее чувство ответственности за порученную работу, чем незамужним женщинам. Молодые замужние женщины менее склонны к флирту, чем незамужние".
- "Умные дамы (а есть и такие) советуют отказаться от использования на работе приемов из женского арсенала".
- "Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки. Стоит врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Осмотр позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, несовместимые с той работой, которую придется выполнять".
- "Женщинам, которых берут на работу, необходимо четко объяснить фактор времени. Большинство женщин, как и президент Виктор Ющенко, любят опаздывать. Возможно, они этого и не любят, но опоздание происходит автоматически. Так сказать – стиль жизни".
- "Женщине-работнице нужно всегда работать над собой, самосовершенствоваться, пытаться выполнять должным образом свои трудовые обязанности. Кто этого не хочет делать – для тех в Киеве есть Окружная дорога, а функции, которые выполняют там женщины, – вне сферы этой книги".
Цитаты из пособия "Деловая карьера" для студентов / Фото Дианы Натхир
О Гитлере
В этом же разделе автор приводит цитату Гитлера как авторитета:
- "Женщины прекрасно исполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил: "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятия работой в течение дня. Монотонная работа их нервирует".
"Это только микровыдержки из первых подразделов этой главы. Где, между прочим, о Гитлере упомянуто дважды", – отметила Диана Натхир.
О "служебном сексе"
- "Как правило, первый шаг к интиму на работе делают представительницы прекрасного пола. Служебные романы приобретают масштабы опасного вируса".
- "Девушки и женщины используют провокационные приемы – кокетство, флирт, стреляют глазками. Считают, что это – безотказное оружие. На самом же деле берет оно немногих из мужского племени".
- "Тем, кто не хотел бы провоцировать своих сотрудников-мужчин, психологи советуют пересмотреть свой гардероб. Мини и декольте отложить для романтических встреч вне офиса".
Раздел "Секретарши" начинается так:
"У каждого уважающего себя начальника есть секретарша. Исторически сложилось, что функцию секретаря начальника в абсолютном большинстве случаев исполняют представительницы лучшей половины человечества. Поскольку женщины являются существами капризными и такими, поведение которых предсказать трудно, то даже мудрейший начальник не до конца знает, какие именно процессы проходят в голове его секретарши и как ему нужно с ней обращаться".
Секретарш автор Иван Дахно делит на три типа: "деловая женщина", "божий одуванчик" и "лолита". И дает "советы", как с ними обращаться.
Еще в книге есть, в частности, подразделы "Подготовка к употреблению алкоголя", "Похмелье" и "Рецепты к утру Нового года".
Читайте также В учебниках по истории для школьников заметили карту без оккупированного Крыма: фотодоказательство
К слову, в Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на скандальную книгу "Чтобы в 16 не было поздно". Ведомство решило остановить закупку сексистского учебника Марины Ланге. Детали скандала – читайте здесь.