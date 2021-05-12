Международная организация опросила более 16 тысяч студентов в возрасте от 18 до 21 года из 21 страны мира: США, Канады, стран Латинской Америки, Саудовской Аравии, стран Европы и других.

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Почему молодежь сейчас поступает в университеты

Согласно опросу, основной мотивацией является возможность получить желаемую работу.

Результаты опроса:

Каждый пятый из опрошенных студентов считает, что высшее образование расширяет перспективы трудоустройства.

Столько же ребят уже знают, какую карьеру хотят сделать, и это невозможно без степени бакалавра или магистра.

14% думают об увеличении уровня заработка после завершения университета.

после завершения университета. Впрочем еще 7% поступают в вузы, потому что так хотят родители .

. 5% – потому что им нравится студенческая жизнь и социализация.

и социализация. Еще 4% учатся в университете исключительно из-за того, что негде работать.

Как изменилось обучение в период пандемии

Интересно, что многим студентам понравился переход на дистанционное обучение во время карантина. Так, 48% из них хотят, чтобы их университетский курс включал гораздо больше онлайн-обучения.

Однако противников дистанционки больше, чем любителей, в том числе в Мексике, Бразилии, Индонезии, Малайзии. В этих странах студенты сталкивались с нехваткой гаджетов и нерегулярным обучением.

Долги за обучение

Треть опрошенных студентов имеет долг или кредит, связанный с оплатой обучения в университете. Часть из них боится, что никогда не смогут вернуть эти деньги.

Кроме того, за рубежом дистанционное образование не везде было бесплатным для студентов, как в Украине. Так, пришлось платить за онлайн-услуги большинству опрошенных студентов в Саудовской Аравии, Индии, Турции и Канаде.

Из-за всех этих расходов 53% студентам пришлось экономить, в том числе каждый пятый экономил даже на питании, а каждый седьмой – на лечении.

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Интересно, что молодежь надеется компенсировать нынешние материальные трудности в будущем, когда высшее образование поможет найти хорошую работу. Так считают 63% опрошенных студентов. Однако в странах Латинской Америки и в России большинство опрошенных студентов считают, что их страна является худшим местом для жизни.

Современные студенты чаще имеют тревожность

Пандемия вызывает немало переживаний. Так, более половины (56%) студентов из всех опрошенных стран заявляют, что их психическое здоровье пострадало в период COVID-19.

Например, каждый седьмой юноша или девушка иногда имеют мысли о самоубийстве, а каждый двенадцатый прибегает к самоповреждениям. 81% опрошенных утверждают, что стресс и тревога выросли в последнее время.

Что в целом беспокоит современных студентов? Среди глобальных проблем самой большой они считают обнищание населения (27% опрошенных) и недоступность качественных рабочих мест (25%). Также молодежь беспокоит экология.