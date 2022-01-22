Желание ребенка учиться зависит от похвалы, – ученые провели исследование

Ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, что желание ребенка учиться зависит от похвалы. В то же время мамы, у которых стресс, тормозят развитие своих детей.

Специалисты из Гарвардской высшей школы образования Дана МакКоя и нейробиолог Чарльз Нельсон изучали, способны ли матери положительно влиять на развитие мозга младенца.

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Мамы с младенцами проходили опрос, который выявлял определенные родительские предубеждения и настроенность. Также специалисты сразу определяли уровень стресса матерей и его влияние на ребенка.

Как стресс у мамы влияет на ребенка

Предыдущие аналогичные исследования уже доказали, что материнский стресс негативно влияет на развитие мозга младенца, поэтому на этом снова сосредоточили внимание.

Первый год жизни ребенка обычно очень напряженное время для родителей. Но если определенная степень стресса является нормальным явлением, то высокий его уровень тормозит развитие нервной системы малыша,

– говорят эксперты.

То есть если на мать давят другие факторы, она является эмоционально нестабильной, тревожной, то это мешает заботиться о ребенке, своевременно реагировать на его потребности, развивать здоровую привязанность.

Из-за этого у младенцев формируется недоверие к миру, они меньше интересуются тем, что их окружает, снижается любознательность, инициативность. А потому дети получают недостаточно информации для нормального развития интеллекта.

Последствия влияют и в дальнейшем. Со временем такие дошкольники больше страдают от тревоги сепарации. Страхи влияют на способности к обучению, уменьшают стартовые возможности в школе.

Желание учиться зависит от похвалы

Если у матери высокий уровень стресса, то активность мозга ее ребенка ниже, чем у сверстников, у которых мамы не имеют таких проблем. Как доказывает обследование, такие младенцы лучше чувствуют себя на руках у мам, а видео их не слишком интересует.

По словам ученых, поддержка и поощрение детских попыток познать мир перевешивает у малыша страх оторваться от мамы.

Лучше всего то, что любую маму можно научить верить в перемены в ребенке. Если женщинам объясняли, что они способны существенно повлиять на развитие ребенка, наглядно демонстрировали, насколько может измениться потенциал малышей,

– добавляют они.

Так, матерям советуют обращать внимание, к примеру, на правильную форму похвалы – реагировать на усилия, а не на стабильные качества.

Также исследование доказало, что дополнительное обучение, скажем, на курсах для беременных, привитие будущим мамам установки на рост и тому подобное, полностью решает проблему и дает возможность каждому ребенку развивать желание познавать мир, а потом – учиться.