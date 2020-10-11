Ученые считают, что в жарких странах дети учатся хуже: важное исследование
В мире наблюдается глобальное потепление – дети часто учатся в те дни, когда температура воздуха составляет выше 26,7 °C. Ученые говорят, что это может приводить к снижению успеваемости среди школьников.
Об этом говорится в исследовании американских ученых из Калифорнийского университета, которое опубликовал журнал Nature Human Behaviour.
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Исследователи проанализировали соотношение данных о школьной успеваемости и климатических условиях в отношении 58 развитых стран и развивающихся стран.
Что выяснили ученые? Что жара негативно влияет на успеваемость учащихся в мире. Каждый дополнительный теплый день снизил баллы школьников на 0,18 процента, а холодные дни не дали статистически значимого влияния.
Также влияли другие факторы, в частности доход на душу населения и влияние жары на сельскохозяйственную промышленность, когда в условиях аграрной экономики взрослые вынуждены отрывать детей от учебы, чтобы сохранить урожай.
По США ученые тоже обнаружили, что повышение температуры приводило к снижению успеваемости, а каждый день при температуре выше 26,7 °C снижал достижения учащихся примерно на 0,04 процента. Особенно сильно снижение успеваемости проявлялось среди бедного населения.
Так, исследователи пришли к выводу, что жара больше влияет на детей младшего школьного возраста, и людей, которым доходы не позволяют оборудовать в доме кондиционер.
Почему это важно?
На сегодня проблема глобального изменения климата является одной из важнейших, поскольку это явление угрожает не только экологии, но и экономике, и несет социальные и психологические последствия. В целом глобальное потепление может негативно отразиться на всех сферах жизни человека, связанных с умственной деятельностью: образование, наука, технический прогресс и тому подобное.
Почему увеличение температуры называют проблемой? По оценкам Межправительственной группы по вопросам изменения климата при ООН, к середине XXI века средняя температура в мире вырастет на 1,5°C. А ее превышение может привести к уменьшению урожайности растений.
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