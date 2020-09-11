В Чернигове отменили смешанную систему обучения с 5 по 11 класс. С 14 сентября школьники будут учиться в обычном режиме. Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб родителей.

Смешанную систему ввели в начале сентября, однако уже через неделю отказались от нее. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

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В горсовете отметили, что сейчас можно вернуться к привычному режиму обучения в школах. 1 – 3 сентября в Чернигове зафиксировали вспышку COVID-19, поэтому педагоги решили сработать на опережение, приняв решение о смешанном режиме обучения.

Как действовал смешанный режим

Смешанную систему обучения в Чернигове ввели с 7 сентября. Средние и старшие классы поделили поровну. Часть детей ходила в школу на учебу в течение недели, другая – училась дистанционно. Потом школьники менялись.

Почему отменили смешанную систему обучения

Родители школьников называли смешанную систему незаконной. Черниговцы устраивали протесты и писали жалобы в управление образования городского совета.

Одна из жительниц Чернигова подчеркнула, что переход на очную форму обучения школьников – это победа для родителей.

Юрист Владимир Петрушанко рассказал, что перевести школьника на дистанционную форму обучения педагогический совет может на основании заявления родителей, передает УНИАН. По словам юриста, педсовет не имел права переводить всех учеников на дистанционное обучение.

Какая ситуация с коронавирусом на Черниговщине

С начала пандемии в Черниговской области заболели 2591 человек.

Сейчас болеют 1382 человека.

Выздоровели от COVID-19 1159 больных, умерли 49 пациентов.

1 – 3 сентября в Чернигове зафиксировали стремительный рост количества новых случаев коронавируса: только за 2 дня было 45 новых больных.

В Чернигове родители жаловались на смешанную систему обучения, видео: