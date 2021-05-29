Зеленский выступит на Форуме "Украина 30", где будут обсуждать темы образования и науки

29 мая 2021 , 14:43
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программа Форума

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука". Мероприятие состоится в Киеве 31 мая.

Отмечается, что запланировано также выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства возьмет слово примерно в 10:50.

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Откроет Всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" Президент Украины Владимир Зеленский,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, в дискуссионных сессиях примут участие:

  • представители Офиса Президента, Кабмина, Верховной Рады, НАН и ректоры университетов;
  • представители молодых ученых, инноваторы;
  • представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели;
  • представители реального сектора экономики.

Кто еще выступит на Форуме

Согласно расписанию, в понедельник, 31 мая, также выступят:

  • министр образования и науки Сергей Шкарлет;
  • первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук;
  • вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь;
  • советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов.
Обратите внимание! В первый день Форума обсудят "какими должны быть образование и наука будущего и как на них влияют новые технологии?".
Автор: Олег Васьків