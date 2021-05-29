Отмечается, что запланировано также выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства возьмет слово примерно в 10:50.
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Откроет Всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" Президент Украины Владимир Зеленский,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, в дискуссионных сессиях примут участие:
- представители Офиса Президента, Кабмина, Верховной Рады, НАН и ректоры университетов;
- представители молодых ученых, инноваторы;
- представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели;
- представители реального сектора экономики.
Кто еще выступит на Форуме
Согласно расписанию, в понедельник, 31 мая, также выступят:
- министр образования и науки Сергей Шкарлет;
- первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук;
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь;
- советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов.