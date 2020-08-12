Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу некоторых выпускников, набравших больше всего баллов на ВНО. Интересно, что в целом в 2020 году почти 450 абитуриентов сдали тестирование на максимальные 200 баллов.

О встрече со школьниками Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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По словам президента, эти выпускники умные, амбициозные и энергичные, и они точно понимают свое место и значимость знаний в современном мире.

"Хочешь быть конкурентным – учись! Сделаем все, чтобы вы стали надежной опорой будущего Украины", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины поздравил всех с Международным днем молодежи, который празднуют 12 августа.

Добавим, что в этом году успешных выпускников почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Так, 447 участников сдали ВНО на 200 баллов.

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