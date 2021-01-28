Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стипендии участникам ВНО за лучшие баллы, премии победителям ученических олимпиад и гранты на обучение за границей.

Источник: Офис Президента

Президент хочет с помощью денежного вознаграждения мотивировать украинских школьников.

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Какие выплаты утвердил Зеленский этим документом:

президентские стипендии для участников внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты;

премии для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам;

гранты на обучение за рубежом.

Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину,

– отметил президент.

Добавим, что согласно указу, правительство должно за следующие два месяца разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов от президента. Кроме того, правительство должно предусмотреть в госбюджете расходы на соответствующие выплаты.

Ранее правительство одобрило проект указа Президента Украины о назначении 100 тысяч гривен на премирование школьников за высокие баллы на результатах ВНО. Речь идет о 20 премиях по 5 тысяч гривен каждому из участников ВНО. Это будет ежегодная премия от президента выпускникам, которые получили самый высокий результат на тестировании.