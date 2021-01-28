Зеленский утвердил стипендии за ВНО, премии за олимпиады и гранты на обучение за рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стипендии участникам ВНО за лучшие баллы, премии победителям ученических олимпиад и гранты на обучение за границей.
Источник: Офис Президента
Президент хочет с помощью денежного вознаграждения мотивировать украинских школьников.
Интересно 100 тысяч гривен за ВНО: когда в Украине введут премии и как ее получить
Какие выплаты утвердил Зеленский этим документом:
- президентские стипендии для участников внешнего независимого оценивания, которые получили самые высокие результаты;
- премии для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам;
- гранты на обучение за рубежом.
Это наши лучшие ученики. И мы будем мотивировать их стараться и дальше. Такие талантливые и целеустремленные дети построят сильную и успешную Украину,
– отметил президент.
Добавим, что согласно указу, правительство должно за следующие два месяца разработать и утвердить порядки назначения и выплаты этих стипендий, премий и грантов от президента. Кроме того, правительство должно предусмотреть в госбюджете расходы на соответствующие выплаты.
Ранее правительство одобрило проект указа Президента Украины о назначении 100 тысяч гривен на премирование школьников за высокие баллы на результатах ВНО. Речь идет о 20 премиях по 5 тысяч гривен каждому из участников ВНО. Это будет ежегодная премия от президента выпускникам, которые получили самый высокий результат на тестировании.
Поделиться новостью
-
Зеленский утвердил стипендии за ВНО, премии за олимпиады и гранты на обучение за рубежом28 января , 13:46
-
Профессор университета Драгоманова назвала себя "представительницей российской цивилизации"23 января , 20:10
-
Скандалы в школах, учеба после локдауна и зарплаты учителей – итоги недели в образовании22 января , 20:02